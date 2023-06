Ce gestionnaire d’investissement cherche à combler l’écart de richesse raciale

Jim Casselberry, connu Source : connue

Les Noirs d’Amérique ont gagné leur liberté personnelle il y a 158 ans. La liberté économique, cependant, a été beaucoup plus insaisissable. Le gestionnaire de portefeuille vétéran Jim Casselberry essaie de faire quelque chose à ce sujet, en utilisant ses quatre décennies d’expérience en investissement pour aider à combler l’écart entre les personnes de couleur et la population autochtone. « Nous devons faire mieux et nous devons faire mieux en mettant le capital entre les bonnes mains », a déclaré Casselberry lors d’une récente entrevue. « Ce que nous voulons faire, c’est pouvoir les aider à se lever et à utiliser le talent, l’opportunité et les compétences dont ils disposent. » Célébré lundi aux États-Unis, Juneteenth est considéré comme une fête nationale depuis deux ans. C’est le jour où le général de division Gordon Granger a proclamé la liberté des esclaves au Texas. Bien que la fête marque un terrible tort qui a finalement été réparé, elle ne signale pas la fin de l’inégalité raciale aux États-Unis. Nulle part cela n’est plus clair que dans la répartition des richesses.

Prescylia Mae, résidente de Houston, chante lors d’une marche de reconstitution des célébrations de la proclamation de l’émancipation à l’extérieur de la chapelle Reedy à Galveston, Texas, le 19 juin 2021. Adrées Latif | Reuter

À présent, les chiffres sont douloureusement familiers : les Noirs constituent 13 % de la population mais ne détiennent que 4 % de la richesse. Les 400 Américains les plus riches ont une richesse égale à celle de l’ensemble de la population noire. L’écart racial entre les Blancs et les Noirs est de 6 contre 1 – mieux que les 23 contre 1 en 1870 après l’émancipation, mais toujours un clivage massif. Ces statistiques proviennent du Réserve fédérale de Minneapolis à partir de 2019. Combler ce gouffre fait partie de la mission de Known, une organisation que Casselberry a cofondée en 2021 avec une équipe de cofondateurs noirs, autochtones, hispaniques et américains d’origine asiatique. Sa prémisse est répertorié comme « une société de financement et de gestion d’actifs qui travaille avec des fondateurs, des family offices et de grands propriétaires d’actifs qui valorisent des rendements compétitifs ainsi qu’un puissant impact racial, social et climatique à long terme. » Casselberry a déclaré que le but, cependant, est dans son nom. « Pourquoi nous utilisons même le terme » connu « , en particulier au sein de la population noire et brune et autochtone, c’est que nous voulons qu’ils se sentent connus, qu’ils voient que nous avons les capacités pour pouvoir le faire », il a dit. « Tant de programmes et tant d’opportunités … ne fonctionnent pas, mais ils n’ont pas nécessairement eu la chance de travailler. » Des programmes comme l’action positive ont contribué à faire des progrès, a-t-il dit, mais il pense que des réformes plus larges sont nécessaires.