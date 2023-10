Ce geste de Kajol séduit les internautes alors qu’elle se précipite pour aider les paparazzi, voir la vidéo

Kajol repéré : L’actrice de Bollywood Kajol a récemment été aperçue à l’aéroport de Mumbai. Pendant ce temps, une vidéo de l’actrice a fait surface sur les réseaux sociaux, dans laquelle un photographe est tombé en essayant de prendre la photo de l’actrice. Après quoi l’actrice a commencé à l’aider. L’actrice a ramassé le téléphone portable de l’homme par terre et le lui a donné. Dans la vidéo, on voit Kajol sortir de l’aéroport. L’actrice est magnifique dans un survêtement beige. Le nom de Kajol figure dans la liste des actrices les plus talentueuses de Bollywood. En parlant du travail de l’actrice, elle a été vue il y a quelques jours dans les webséries ‘The Trial’ et ‘Lust Stories 2’.