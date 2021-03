L’artiste Beeple a sans aucun doute inspiré une foule d’artistes numériques depuis la vente historique d’une de ses œuvres chez Christie’s. Désormais, deux de ces artistes rendent hommage à Beeple en créant une plateforme qui produit au hasard des créations 3D inspirées de son univers visuel. «Beeple Generator» a été créé par Vince McKelvie et Sam Newell en réponse à l’appétit actuel du marché de l’art pour le crypto-art et les œuvres d’art NFT. Cette plateforme permet à n’importe qui et à tout le monde de générer automatiquement et aléatoirement des créations surréalistes ressemblant à l’illustration de Beeple. Attendez-vous à voir des personnages clés de la culture populaire, comme la star du mème Doge, Patrick de « SpongeBob SquarePants » et l’emoji ambigu aubergine.

Les artistes numériques en herbe peuvent télécharger et sauvegarder leurs créations numériques, puis peut-être même les vendre sous forme de NFT. Il est cependant peu probable qu’ils égalent le succès de «Tous les jours: les 5000 premiers jours», qui s’est récemment vendu pour 69,3 millions de dollars chez Christie’s. Cette somme record vaut à Beeple – de son vrai nom Mike Winkelmann – une place parmi les trois artistes vivants les plus précieux (tous médias confondus).

Dans une interview avec Input, Vince McKelvie explique que la plateforme «Beeple Generator» rend hommage à l’artiste numérique américain. «Je suis content pour lui. Il est un artiste open-source, a donné une grande partie de son travail gratuitement sans aucune attente de gain monétaire. Je fais la même chose et je pense que c’est cool qu’il ait été récompensé pour ça », explique-t-il.

Soutenue par Beeple sur Twitter, cette nouvelle plateforme surfe sur la vague de l’engouement grandissant pour les NFT, ou jetons non fongibles, qui confirment la nature authentique et unique de tout élément numérique. Mais l’engouement n’est pas populaire auprès de certains artistes et personnalités publiques, soucieux de voir leurs œuvres, images, films et même tweets vendus en ligne sous forme de NFT. L’illustrateur suédois Simon Stålenhag, par exemple, a révélé sur Twitter que son travail avait été «NFT’d» à son insu et mis en vente sur la plateforme OpenSea. D’autres artistes comme Anna Podedworna, WeirdUndead et RJ Palmer ont subi le même sort.

Bien que la législation sur le droit d’auteur devrait techniquement s’appliquer aux œuvres numériques NFT, il peut être difficile pour les artistes de retrouver et d’engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui profitent de leur travail. Ces problèmes juridiques amènent de plus en plus de professionnels du secteur à se demander si ces jetons uniques représentent une nouvelle forme de revenus pour les artistes qui tentent de vivre de leur travail, ou peut-être juste un nouveau casse-tête à affronter.