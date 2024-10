« Ce gamin des Prairies est arrivé avec une collection Picasso »

Grâce à l’ancien élève Frederick Mulder, l’Université de la Saskatchewan possède désormais la plus grande collection universitaire de linogravures de Picasso. Photo par photo par Matt Smith

Contenu de l’article Lorsque Frederick Mulder était étudiant de premier cycle à l’Université de la Saskatchewan dans les années 1960, il n’y avait pas beaucoup d’art sur le campus. « Il n’y avait pas de musée ici », se souvient Mulder. « Il n’y avait pas de musée Mendel ; Je pense que l’université n’avait pas de galerie d’art. En fait, je ne suis jamais allé dans un musée avant d’avoir obtenu mon diplôme universitaire. Mais quand le garçon d’une petite ville d’Eston, en Saskatchewan. j’ai franchi les portes du musée – au célèbre Musée d’art moderne de New York – ce fut une introduction révélatrice.

Contenu de l’article Mulder est devenu l’un des plus grands experts mondiaux de Picasso et est le directeur de la société d’art privée Frederick Mulder Ltd., spécialisée dans la gravure européenne de 1470 à 1970. « C’est quelque chose que j’ai découvert à la fin de ma vie étudiante, et cela a été une merveilleuse profession d’en faire partie », a déclaré Mulder. Bien que Mulder vive maintenant en Angleterre, il dit avoir toujours ressenti « un faible pour la Saskatchewan et pour Saskatoon en particulier ». Au fil des années, il a également repensé à ses propres années d’étudiant et s’est demandé si « ma vie aurait été un peu différente si j’avais été exposé à l’art à ce stade ». Mulder s’est donc donné pour mission de partager Picasso avec sa province d’origine et alma mater. Photo par photo par Matt Smith En 2012, après un voyage de dix ans pour trouver et collectionner autant de sujets de linogravure de Picasso que possible, Mulder a vendu sa collection à la Fondation Frank et Ellen Remai. « Il n’est pas rare dans la vie qu’un rêve vraiment important se réalise », a déclaré Mulder. «(Et) quand ce gamin des Prairies est arrivée avec une collection Picasso sous le bras – et une très bonne collection en plus – je pense que (Ellen Remai) s’est sentie intéressée. Elle a décidé que Saskatoon serait un bon endroit pour cette collection.

Contenu de l’article Aujourd’hui, la collection de Remai Modern comprend 194 des 197 sujets de linogravure connus de Picasso, ainsi que 212 épreuves de travail de l’artiste, ce qui en fait la collection de linogravures Picasso la plus complète au monde. « C’est probablement le groupe de documents le plus important que j’ai rassemblé », a déclaré Mulder. «C’était une collection importante où j’ai travaillé très longtemps. On n’a pas souvent l’occasion de faire quelque chose que personne d’autre ne pourra jamais faire, c’est-à-dire rassembler une collection pratiquement complète de l’un des trois grands supports d’impression sur lesquels Picasso a travaillé. La même année, Mulder a également fait don de six œuvres de Picasso à l’université. « J’aime bien le fait que la Saskatchewan soit un endroit légèrement improbable pour une collection de cette importance », a déclaré Mulder. «Je pense juste que c’est plutôt cool. C’est vraiment merveilleux de le voir aboutir ici. Photo par photo par Matt Smith En 2024, lorsque Mulder est revenu à Saskatoon pour prononcer la conférence internationale annuelle Mendel, il est venu avec trois autres œuvres de Picasso : Uneune gravure, une linogravure et une lithographie, représentant le travail de l’artiste sur trois supports différents.

Contenu de l’article Pour Andrew Denton, directeur de l’École des arts de l’Université de Saskatchewan, la valeur d’avoir ces œuvres sur le campus va bien au-delà du prix. « Du point de vue de l’éducation, avoir ces œuvres d’art originales dans une université est extrêmement important », a-t-il déclaré. «Cela ouvre une conversation qui va au-delà de l’enseignement. Ce type d’œuvre d’art est incroyablement puissant en termes de son histoire ; sa valeur ; ses implications culturelles. Et avoir ces œuvres à l’université souligne l’importance des beaux-arts et des arts du spectacle pour l’université. Même l’incongruité dont Mulder parle parfois L’idée selon laquelle la Saskatchewan est un « endroit légèrement improbable » où trouver autant d’exemples divers de l’œuvre de Picasso fait désormais partie de la valeur culturelle de la collection, explique Denton. « Cette histoire de l’art concerne en partie l’histoire et l’histoire de qui collectionne cet art, et comment cet art est ensuite distribué – par qui ? Pourquoi? » dit Denton. « La situation des choses dépend souvent de l’histoire de la manière dont elles ont été collectées et de l’intention de la manière dont elles doivent être partagées, engagées et appréciées par les autres. Et ceux-ci certaines œuvres ont été un travail d’amour dans la manière dont elles ont été collectées et maintenant partagées.

Contenu de l'article Aujourd'hui, dit Denton, la collection Picasso de l'Université de la Saskatchewan raconte une histoire à travers des décennies et des générations : de l'atelier parisien de Picasso au « Paris des Prairies » ; depuis les années d'étudiant de Frederick Mulder à l'Université de la Saskatchewan jusqu'à l'arrivée de Denton sur le campus, six décennies plus tard. « Je viens d'arriver de Nouvelle-Zélande et lorsque je suis entré dans cette université, j'ai été étonné par la visibilité de l'art sur le campus », a déclaré Denton. « Peu importe dans quel bâtiment vous vous trouvez ; les conservateurs et les directeurs de galerie ont placé l'art dans toute l'université dans le cadre de la conversation quotidienne. Et désormais, les Picasso, incroyablement puissants et séduisants, feront partie de cette conversation.

