Ce gadget peut «imprimer» des dosas pour vous et nous sommes au sommet de l’humanité

La technologie évolue de jour en jour et avec ce besoin constant de construire de nouvelles choses pour faciliter la vie des humains, nous découvrons des machines et des gadgets dont nous n’aurions jamais imaginé qu’ils existeraient un jour. Des rôtissoires aux lave-vaisselle, nous avons parcouru un long chemin. En plus de cette longue liste, nous avons une nouvelle machine pour faciliter un peu le travail en cuisine.

Considérée comme une «imprimante Dosa», la machine fait exactement ce qu’elle dit. L’imprimante permet d’imprimer des dosas croustillants comme une imprimante ordinaire.

S’adressant à Twitter, une utilisatrice nommée Samantha a partagé une vidéo de la machine, laissant les gens complètement abasourdis.

Dans la vidéo, elle ajoute la pâte à dosa sur un côté de la machine. Après cela, elle sélectionne l’épaisseur du dosa et définit le nombre de dosa dont elle a besoin. Incroyable, non ? Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 58 000 vues. “Je pense juste si après l’installation, cela donnera-t-il un Mini Uttappam comme page de test. Et que faire en cas de Paper/Dosa Jam », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Oh wow ! Ça ne me dérangerait pas de goûter ça. Je suis en quelque sorte sûr que ce sera un désastre – mais quand même. Voici quelques réactions :

Est-ce le paradis ? https://t.co/Yxnp4JANhy – Vaastav Anand (@vaastav05) 24 août 2022

wtf ai-je regardé tout à l’heure https://t.co/q2amdrTFQU – ℙ ◡̈ (@CLegendonly) 24 août 2022

: Les grands-mères tremblent et se retirent plus tôt à cause de cela https://t.co/gVTOD7b8km – Brownlikecinnamon (@ kesh1018) 24 août 2022

En tant que fan de dosa, je veux ça https://t.co/9iv4mupO6z — arun || #JAILER (@iluvssrk) 24 août 2022

Dosa est un snack de rue populaire non seulement dans quelques États de l’Inde, mais vous trouverez un stand dans tous les coins de n’importe quelle ville. Donc, si vous êtes à Mumbai et que vous prévoyez de visiter un restaurant du sud de l’Inde avec une excellente cuisine et une meilleure expérience, essayez cet endroit unique à Kalbadevi.

Shree Balaji Dosa du marché Mangaldas du sud de Mumbai a ajouté un article à succès à sa série de plats du sud de l’Inde – le dosa volant. Le stand de nourriture est extrêmement populaire avec une variété de délicieux dosas. Ce qui est plus intéressant à propos de cet endroit, c’est le style de service de la nourriture.

Ici, les dosas sont envoyés directement de la casserole à l’assiette. Une vidéo partagée par une page Facebook connue sous le nom de Street Food Recipes montre un vendeur expert de dosa préparant puis retournant des dosas dans les airs avant qu’ils n’atterrissent directement sur l’assiette. La manière unique du vendeur de dosa de servir le dosa vous fera tomber la mâchoire de surprise.

