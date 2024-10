Ce fut une victoire délicieuse et rafraîchissante pour le Coolest Thing Made in Wisconsin de 2024.

Jolly Good Soda a été nommé l’objet le plus cool fabriqué dans le Wisconsin pour 2024. Les employés de Jolly Good ont célébré ce prix lors de l’événement annuel Business Day de Wisconsin Manufacturers & Commerce, le 17 octobre 2024, à Madison.

MADISON – Les sentiments de nostalgie ont bouillonné chez les électeurs qui ont choisi Jolly Bon Soda comme le La chose la plus cool fabriquée dans le Wisconsin pour 2024.

Les représentants des sponsors de Coolest Thing, Wisconsin Manufacturers & Commerce (WMC) et Johnson Financial Group, ont annoncé jeudi après-midi que Jolly Good, basé à Random Lake, avait remporté les honneurs lors du dernier tour de vote entre les quatre finalistes de cette année. Les dirigeants de Krier Foods, fabricant de Jolly Good, ont déclaré que c’était un honneur de remporter le prix de cette année et d’entendre les histoires des clients liées à la marque emblématique.

« Les employés qui contribuent à produire Jolly Good au quotidien sont extrêmement fiers de l’héritage familial de l’entreprise, des liens qui l’unissent au Wisconsin et de leur capacité à faire sourire nos amis, nos familles et nos voisins », a déclaré Zach Malin, vice-président senior du développement commercial chez Krier. Aliments, dans un communiqué de presse. « Merci à toutes les autres marques emblématiques du Wisconsin pour leur participation, et merci à tous ceux qui ont voté pour Jolly Good ! »

Le chemin de Jolly Good vers les quatre derniers l’a opposé à des bottes de travail et à un mélange de saisons de hamburgers. Lors du dernier tour de scrutin, il a vaincu un détecteur de pêche sur glace créé par Vulture Systems LLC, des médailles et insignes militaires créés par Medalcraft Mint et une tondeuse autoportée John Deere.

Le concours, qui en est à sa neuvième année, vise à attirer l’attention sur la profondeur et l’étendue des produits fabriqués ici dans le Wisconsin par des entreprises qui emploient près de 500 000 personnes et contribuent pour 71,5 milliards de dollars à l’économie de l’État.

« Nos fabricants créent des emplois, investissent dans leurs communautés et soutiennent leur main-d’œuvre. Le concours Coolest Thing Made in Wisconsin met en valeur la profondeur et la force de la fabrication, y compris la diversité des produits fabriqués ici même dans notre cour et utilisés partout dans le monde, » a déclaré le président et chef de la direction de WMC, Kurt Bauer, dans un communiqué de presse. « Félicitations à tous les constructeurs qui ont participé et à toute l’équipe de Jolly Good. »

La boisson bien-aimée du Wisconsin a fermé ses portes dans les années 2000 mais a été relancée il y a près de dix ans

Selon des informations antérieures, Krier Foods a goûté pour la première fois au soda emballé dans les années 1920. Après avoir brièvement conditionné Coca-Cola dans les années 1960, l’entreprise a développé un goût pour le commerce des sodas et a lancé Jolly Good.

Il est rapidement devenu un pilier des rassemblements et des repas dans le Wisconsin dans les années 70, 80 et 90, avant que la marque ne lutte pour rivaliser avec les marques mondiales dominantes de soda. L’entreprise a fermé Jolly Good en 2007, mais John Rassel, neveu de la famille Krier, a relancé l’emblématique soda du Wisconsin dans les années 2010. La société propose actuellement huit saveurs allant de la bière de racine à la framboise bleue.

Les anciens gagnants de Coolest Thing Made in Wisconsin incluent Harley-Davidson, Oshkosh Corp., De Pere kringle

Jolly Good Soda prend désormais sa place dans le panthéon Coolest Thing en tant que neuvième produit à recevoir cet honneur.

Depuis 2016, WMC demande aux électeurs de choisir « la chose la plus cool fabriquée dans le Wisconsin » afin de mettre en valeur l’industrie manufacturière de l’État. Les plus de 9 000 entreprises manufacturières du Wisconsin emploient environ 500 000 personnes et contribuent près de 72 milliards de dollars à l’économie de l’État.

Les anciens gagnants sont :

