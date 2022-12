Ce fut une mauvaise année pour les actions et une pire année pour Tesla

Au cours d’une année en baisse pour les actions, la chute de 70% du cours de l’action de Tesla se distingue par l’ampleur de la richesse vaporisée et le comportement peu orthodoxe de son directeur général, Elon Musk.

L’effondrement du cours de l’action de Tesla a détruit environ 680 milliards de dollars de valeur marchande. Et M. Musk, autrefois salué comme un génie qui a refait l’industrie automobile, semble de plus en plus distrait par son acquisition de Twitter et utilise le réseau social pour exprimer ses frustrations. Il a insulté l’un de ses détracteurs cette semaine en le décrivant comme ayant de “minuscules testicules”.

Le spectacle a stupéfié les investisseurs et les analystes. Et beaucoup se demandent ce qu’il adviendra de l’action, de l’entreprise et de M. Musk en 2023. La réponse dépend en grande partie du conseil d’administration de M. Musk et de Tesla.

Retournera-t-il son attention sur Tesla et ses innombrables défis ? Ou va-t-il rester campé sur Twitter ? M. Musk vendra-t-il plus d’actions Tesla pour maintenir Twitter après avoir dépensé 44 milliards de dollars pour acheter cette société, malgré la promesse de ne pas le faire ? Le Cybertruck, le premier nouveau véhicule de tourisme de Tesla en trois ans, sera-t-il enfin disponible à la vente ? Et, peut-être le plus important, le conseil d’administration de Tesla fera-t-il quelque chose pour freiner M. Musk ?