«  Ce fut une journée difficile  »: le patron de Man United, Solksjaer, soutient la manifestation des fans, mais dit que la violence contre la police est «  un pas de trop  »

La conférence de presse de mercredi avant la demi-finale de la Ligue Europa de jeudi contre la Roma allait toujours être centrée sur le sujet brûlant dans la moitié rouge de Manchester: l’acrimonie de la base de fans de United face à la gestion du club par leur basé aux États-Unis. propriétaires, et les scènes chaotiques qui ont suivi qui se sont déroulées le week-end dernier.

Les fidèles d’Old Trafford semblent avoir tracé une ligne dans le sable en ce qui concerne le groupe de propriété farouchement impopulaire et, enhardis par la vague unanime de vitriol du football anglais depuis que la Super League européenne (ESL) a été annoncée pour la première fois puis s’est effondrée 48 heures. plus tard, ils ont décidé de frapper le club et ses propriétaires là où ça fait le plus mal – dans leurs poches.

Une nouvelle campagne soutenue par les fans a été lancée mardi, visant à faire pression sur les entreprises sponsors de Manchester United pour qu’elles se retirent de leurs contrats avec le club ou affrontent la colère par procuration de supporters en colère.

We « Nous savons en tant que club que nous devons mieux communiquer. » Ole Gunnar Solskjaer comprend les frustrations qui ont conduit les fans de Manchester United à envahir le stade Old Trafford pic.twitter.com/yku4z9KZou – Football Quotidien (@footballdaily) 5 mai 2021

Et Solksjaer, quelque peu pris au milieu entre la fureur des fans et le décret de propriété, a choisi ses mots avec soin.

« C’était une journée difficile pour nous», a-t-il déclaré à propos des événements de dimanche.

« Nous voulions battre Liverpool pour les fans. Nous devons écouter. Nous devons entendre la voix des fans.

«C’est le droit de tout le monde de manifester mais il faut que ce soit de manière civilisée et quand des policiers sont blessés, c’est un pas de trop. Ensuite, il ne s’agit plus de montrer vos opinions.«

Il a été rapporté que plusieurs membres de la police du Grand Manchester ont été blessés lors d’échanges avec des fans, dont un qui a subi une fracture de l’orbite et un autre qui a reçu une grande entaille au visage après avoir été frappé avec une bouteille en verre.

Solksjaer a déclaré qu’il avait communiqué directement avec la famille Glazer après les manifestations de dimanche et avait reçu des excuses personnelles de leur part. Face à la fureur des fans, Solksjaer dit que les Glazer ont en effet à cœur les meilleurs intérêts des supporters.

« J’ai communiqué avec les propriétaires et j’ai eu des excuses personnelles», a-t-il déclaré, faisant peut-être référence à l’implication du club dans l’infortuné ESL.

« Je sais que la communication a commencé entre d’autres individus et les fans. J’ai toujours eu une bonne relation et ils m’écoutent et ils écoutent les fans. Je suis sûr qu’il y aura une meilleure communication à venir.

« Nous discutons avec les fans et communiquons avec les groupes de fans, ce qui va être énorme avec nous à l’avenir. Je serais triste si les joueurs avaient tout leur bon travail interrompu. Notre objectif est de bien jouer et d’arriver à une finale maintenant.

« Nous voulons écouter. Cela doit être pacifique. Exprimez vos opinions. Nous devons mieux communiquer en tant que club. Ils ont tous accepté que ce n’était pas la bonne chose à faire [the ESL].

« Je sais que nos fans veulent une équipe qui joue au football offensif, remporte des trophées, travaille dur pour obtenir de meilleurs résultats. Nous voulons être une équipe Man United et je sais que, pour nos fans, les résultats sont importants. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons et c’est ma responsabilité. Je peux voir que c’est ce que font les joueurs. «

Au milieu du vaste gouffre qui sépare désormais la salle de conférence de Manchester United des supporters qui peuplent (généralement) les tribunes à Old Trafford, Solksjaer dit que le meilleur moyen de combler le fossé est sur le terrain.

« Bien sûr, c’est un club de football uni, » il a dit. « Pour faire évoluer les choses, il faut lui donner de la patience. J’espère qu’avec le temps nous pourrons nous unir et nous rassembler.

« La friction et le défi sont parfois bons pour faire avancer les choses. Les dernières semaines ont été difficiles. J’ai eu du soutien. J’ai été mis en charge et je suis responsable des résultats et des questions de football.

« Je comprends que les fans veulent voir les résultats et les trophées. J’espère qu’ils pourront voir cette équipe avancer, j’espère que nous pourrons arriver à une finale demain. C’est la solution à court terme – alors nous devrons partir de là. «