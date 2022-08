Ce fut une bonne semaine pour les chiffres de l’inflation, mais la grande question est de savoir si cela peut durer

Il y a eu d’autres bonnes nouvelles vendredi pour l’inflation, car les prix à l’importation ont chuté plus que prévu et ont apporté un soulagement bien nécessaire aux consommateurs.

Le rapport a clôturé une semaine relativement optimiste pour ceux qui s’inquiètent de la hausse des prix – et “relativement” est le mot clé – alors que les États-Unis sont sur le point d’importer cette année un peu plus de 4 000 milliards de dollars de biens et services cette année, selon le dernier Bureau of Economic Données d’analyse.

Les Américains payant déjà d’énormes factures pour la nourriture, l’énergie et une foule d’autres articles dans leur vie quotidienne, tout répit est le bienvenu. Après tout, la baisse mensuelle des prix à l’importation de 1,4 % n’était que la première cette année, et l’augmentation d’une année à l’autre est toujours supérieure à 8,8 %.

Cette nouvelle fait suite à des informations plus tôt dans la semaine selon lesquelles les augmentations des prix de gros et de détail se sont atténuées au cours du mois. Les prix à la production ont diminué de 0,5 % et les prix à la consommation, y compris les aliments et le carburant, sont restés stables, ces deux chiffres étant largement dus à une forte baisse dans la plupart des complexes énergétiques.

Les gens le remarquent : une enquête de la Réserve fédérale de New York publiée lundi a montré que les consommateurs s’attendent à ce que l’inflation reste élevée, mais pas autant que les mois précédents. Vendredi, l’enquête sur le sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan – dont les hauts et les bas ont tendance à aller de pair avec les prix à la pompe – était plus élevée que prévu, bien qu’elle soit juste en deçà des niveaux record atteints en juin.