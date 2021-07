Ce fut un voyage important : Shibani Dandekar raconte la rupture de sa sœur Anusha Dandekar avec Karan Kundrra ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: Le couple de télévision Anusha Dandekar et Karan Kundrra, connus pour leur passage dans l’émission Love School de MTV, ont rompu l’année dernière après une relation de trois ans. Alors qu’Anusha avait parlé de sa rupture dans un post cryptique sur Instagram en janvier de cette année. La raison de leur rupture reste un mystère. Cependant, la sœur d’Anusha, Shibani, a récemment parlé de la rupture difficile d’Anusha avec Kundrra et des raisons pour lesquelles elle a décidé d’aller de l’avant dans une interview avec un grand quotidien.

Dans une conversation avec India.com, Shibani a révélé que la rupture était une période difficile dans la vie d’Anusha. Elle a déclaré: « C’est arrivé juste avant le verrouillage. Donc, c’était un espace difficile pour elle de naviguer. Parce qu’essentiellement, tout le monde est alors seul. Vous devez être capable de tendre la main aux personnes de votre vie qui sont là pour vous, que ce soit sur Facetime ou lors d’un appel téléphonique. »

Elle a en outre expliqué qu’Anusha veut maintenant plus de sa vie amoureuse car la période COVID a placé la barre en termes de tolérance pour ce qu’elle peut accepter et ne pas accepter dans sa vie.

« Ce qui s’est passé au cours des deux dernières années a vraiment mis la barre en termes de tolérance – de ce que nous sommes prêts à gérer et de ce que nous ne sommes pas prêts à gérer. Nous avons changé. Nous sommes prêts à accepter beaucoup moins que ce que nous étions prêts à accepter auparavant. Nous voulons plus de nos vies. Nous voulons plus de nos relations. Nous voulons être épanouis, nous voulons être heureux. Ma sœur a atteint un point où elle veut être fidèle à elle-même. Elle veut vivre la meilleure version de sa propre vie, elle veut vivre la meilleure version en termes de ce que pourrait être sa vie amoureuse. C’était un voyage important pour elle. C’était aussi un voyage important pour nous en tant que sœurs », a-t-elle ajouté.

En janvier, Anusha Dandekar s’était rendue sur Instagram pour partager un message crypté sur lequel parlait de son amour et de son amant qui lui avait menti et l’avait trompée.

Voici un extrait de sa note : « Oui, j’ai fait une émission intitulée Love School, oui j’étais votre professeur d’amour, oui tout ce que j’ai partagé et les conseils que j’ai donnés ont toujours été réels et de mon cœur… oui j’aime fort, alors dur… oui je ne pars pas jusqu’à ce qu’il ne me reste plus rien pour essayer de me battre, oui même je suis humain, oui même je me suis perdu et une partie de mon amour-propre, oui j’ai été trompé et menti à… oui j’ai attendu des excuses, qui ne sont jamais venues, oui j’ai appris que je devais en fait m’excuser et me pardonner. »

Karan et Anusha sortaient ensemble depuis trois ans et avaient même animé ensemble l’émission de télé-réalité MTV intitulée « Love School ».