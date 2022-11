Ce foyer de soins de longue durée a radicalement changé son mode de fonctionnement. Les habitants disent que ça marche

Comme tant de personnes envisageant des soins de longue durée, Louis Capozzi a déclaré qu’il était nerveux à l’idée de ce qu’il trouverait lorsqu’il commencerait à chercher des maisons.

“J’ai entendu tellement de choses horribles à propos de, vous savez, des gens qui ne sont pas bien soignés, allongés dans leur lit, qui ont besoin d’être changés et des gens qui les frappent ou quoi que ce soit. Vous entendez toutes les pires choses”, a-t-il déclaré.

Mais Capozzi, qui a 70 ans et souffre de sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, s’est dit agréablement surpris par ce qu’il a trouvé au Lakeshore Lodge de Toronto, où il vit depuis juin.

Lakeshore Lodge fait partie d’un projet pilote visant à améliorer les soins dans les établissements de soins de longue durée – le premier des foyers de soins de longue durée gérés par la ville de Toronto à recevoir un financement supplémentaire pour rendre les soins plus centrés sur les résidents. Cela permet aux habitants d’avoir plus de choix : dans ce qu’ils mangent, quand ils se lèvent le matin et même sur la couleur des couloirs.

Capozzi a travaillé pendant des années en tant que constructeur, il a donc été consulté sur les aspects de construction du projet. Il aimait aussi cuisiner avant son diagnostic de SLA, alors il aide à améliorer le menu. Lui et les autres résidents du comité ont rejeté le steak de Salisbury, par exemple.

Mais le nouveau programme, appelé CareTO, ne consiste pas seulement à améliorer la nourriture et la décoration. Lakeshore Lodge s’éloigne d’un modèle traditionnel de foyers de soins de longue durée axé sur les soins axés sur les tâches – où, par exemple, tout le monde devait être debout et nourri en même temps pour plus d’efficacité.

Capozzi est assis dans sa chambre au Lakeshore Lodge, un foyer de soins de longue durée géré par la ville de Toronto, le 26 octobre 2022. (Evan Mitsui/CBC)

Le financement du programme, qui a débuté en juin, est de 16,1 millions de dollars sur cinq ans. L’argent se traduira par la création de 272 nouveaux postes dans les 10 foyers de soins de longue durée gérés par la municipalité, ainsi que par plus de formation pour le personnel et des programmes pour garder les résidents stimulés et engagés. La province a fourni 12 millions de dollars, le reste provenant de la ville.

Chaque maison aura la chance de s’approprier le modèle, en le modelant selon les besoins des résidents.

Plus de personnel. Des soins plus personnalisés

Il y avait 198 220 lits de soins de longue durée au Canada en 2021, selon le Institut canadien d’information sur la santé . Et le nombre d’aînés ayant besoin de lits devrait « considérablement augmenter » au cours des prochaines décennies, à mesure que la population canadienne vieillit et que la génération des baby-boomers approche de la retraite, Conference Board du Canada Remarques.

Le but de la nouveau programme torontois est d’améliorer les soins et la qualité de vie des résidents.

Le 26 octobre, le travailleur de soutien personnel Sussett Bartley est photographié à l’extérieur de la chambre d’un résident du Lakeshore Lodge, un foyer de soins de longue durée géré par la ville de Toronto. (Evan Mitsui/CBC)

CareTO a commencé au bon moment pour Sussett Bartley, qui a travaillé au Lakeshore Lodge en tant que préposée aux services de soutien à la personne pendant 18 ans. La pression supplémentaire que le COVID-19 a apportée l’épuisait, a-t-elle déclaré.

“Personnellement, j’étais en train de m’épuiser”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle avait l’impression de ne jamais avoir assez de temps pour les résidents qu’elle soutenait. Maintenant, avec plus de personnel grâce au nouveau financement, elle est passée de 10 résidents sous ses soins pendant un quart de travail à huit.

Cela fait une grande différence, dit-elle. Cela signifie qu’elle peut être plus souvent avec eux, discuter et déterminer ce dont ils ont besoin.

REGARDER | « Je suis heureux », déclare un résident d’un foyer de soins de longue durée de Toronto qui fait les choses différemment :

Cette maison de retraite a radicalement changé son fonctionnement. Les habitants disent que ça marche La ville de Toronto a lancé un projet pilote pour changer la façon dont ses foyers de soins de longue durée sont gérés, donnant aux résidents leur mot à dire sur le fonctionnement de leur foyer de soins pour s’assurer que ceux qui y vivent ont une qualité de vie élevée. Les résidents et le personnel disent que cela fonctionne.

“Tout le monde est différent, n’est-ce pas ? Et cela vous permet de connaître chaque personne à un niveau personnel.”

Parfois, ce qui est remarquable dans le fait d’avoir plus de personnel, ce sont les choses qui ne sont ni vues ni entendues, a-t-elle déclaré. Les sonneries d’appel sonnent moins fréquemment car le personnel peut y répondre plus rapidement.

À chaque étage, les visiteurs sont accueillis par un poste infirmier vide. C’est un signe que les soignants travaillent dur, a déclaré Bartley, qui est un mentor pour CareTO. Ils peuvent faire leur documentation dans la chambre d’un résident, par exemple.

“Nous ne sommes pas assis ici pour le faire. Nous nous asseyons avec eux, nous pouvons parler avec eux, nous pouvons effectuer plusieurs tâches.”

“Changement culturel”

Le foyer a également embauché plus de personnel d’animation, ce qui signifie qu’il y a plus de choix quant à la façon dont les résidents passent leurs journées. Pour certains, cela peut signifier faire partie du divertissement musical, du bingo et d’autres activités traditionnelles.

Pour d’autres, une promenade avec un soignant dans un café local, ou un petit-déjeuner spécial où quelques résidents mangent quelque chose de différent du menu régulier dans une petite salle à manger, est plus rapide.

Le personnel du Lakeshore Lodge se prépare à servir le déjeuner le 26 octobre. (Evan Mitsui/CBC)

Donner aux gens le pouvoir de gérer leurs journées et assurer leur sécurité tout en préservant leur dignité est la clé du programme. Et les chercheurs surveillent les progrès du programme, évaluant son efficacité à mesure qu’il s’étend à d’autres établissements de soins de longue durée gérés par Toronto.

“CareTO est vraiment ce changement de culture, tout ce processus continu où l’idée est que le personnel répondra aux besoins émergents des résidents”, a déclaré Sander Hitzig, scientifique principal au Sunnybrook Health Sciences Centre, qui a travaillé sur le mise en œuvre du programme.

“Les résidents commencent à se dire, vous savez quoi, ‘je peux vraiment dire… je veux faire ça aujourd’hui’ et ont plus d’autonomie et de contrôle sur ce que sera leur expérience de vie à domicile dans le cadre de soins de longue durée.

Le programme continuera d’évoluer au fur et à mesure que d’autres maisons seront intégrées au modèle, car chaque maison est différente, a-t-il déclaré.

“Les résidents sont différents. La dynamique du personnel et de l’équipe peut être différente”, a-t-il déclaré.

Par exemple, certaines personnes sont des lève-tôt et d’autres préfèrent passer la matinée au lit. Pour répondre aux différents besoins, la maison a investi dans un chariot chaud/froid pour chaque section de la maison. De cette façon, ceux qui veulent des repas un peu plus tard ou qui veulent manger dans leur chambre auront des aliments à la bonne température.

Bartley vérifie un résident du Lakeshore Lodge le 26 octobre. (Evan Mitsui/CBC)

Le chariot chaud/froid était une « victoire facile », a déclaré Christine Sheppard, chercheuse au Wellesley Institute, une organisation de recherche en soins de santé à but non lucratif. Sheppard s’occupe de l’évaluation du programme pour la Ville de Toronto.

D’autres volets du programme sont plus impliqués, comme la formation et l’éducation.

“Je pense qu’il y a beaucoup de très bonnes réflexions fondées sur des preuves qui ont contribué à la création de CareTO qui aideront à créer cet environnement familial que tout le monde recherche et espère”, a déclaré Sheppard.

Plus de soins par jour

L’augmentation du personnel a permis de nombreux changements apportés par CareTO pour améliorer la vie au Lakeshore Lodge.

Le gouvernement de l’Ontario a promis une moyenne de quatre heures de soins par résident par jour d’ici 2024-2025. En 2021, la commission COVID-19 des soins de longue durée de la province a recommandé que ce niveau de soins soit atteint de manière plus urgente. À l’époque, la moyenne était de 2,75 heures par jour et par habitant.

Le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, a déclaré qu’il n’était pas possible de recruter les 27 000 employés dont la province aurait besoin pour atteindre cet objectif plus rapidement.

Le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, est présenté à Toronto le 24 juin 2022. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

« Tu aimerais toujours aller plus vite, n’est-ce pas ? » a-t-il déclaré à la correspondante en chef de CBC, Adrienne Arsenault, lors d’une entrevue.

“Mais vous devez le faire dans le contexte de ce que vous êtes capable de faire. Je ne voudrais pas aller là-bas et dire que je vais avoir quatre heures de soins demain et ne pas avoir les gens pour remplir ce mandat .”

Les résidents reçoivent plus de soins par jour qu’ils ne l’étaient lorsque le rapport 2021 de la commission a été publié, a-t-il déclaré.

‘Je me sens très heureux’

La transition vers les soins de longue durée peut être très difficile. Les épidémies de COVID ont déclenché des fermetures et un isolement continus dans les soins de longue durée, même si les règles se sont assouplies ailleurs dans la communauté.

Qualité des services de santé Ontario – une agence créée par le gouvernement de l’Ontario – rapporte que 22 % des résidents de foyers de soins de longue durée en 2020/2021 avaient aggravé les symptômes de la dépression depuis leur dernière évaluation, notamment la tristesse, la colère et l’anxiété ou les larmes.

Emelia et Paul Murphy, qui partagent une suite au Lakeshore Lodge, sont photographiés le 26 octobre 2022. (Evan Mitsui/CBC)

Emelia Murphy, 87 ans, est la présidente du conseil des résidents du Lakeshore Lodge, ou comme elle se décrit elle-même, “l’avocate de tout le monde”. Elle partage une chambre avec son mari, Paul, qui a des problèmes de mémoire.

Murphy a déclaré que l’un des plus grands changements qu’elle a vécus est qu’elle a maintenant un soignant régulier. Alors qu’auparavant, il pouvait s’agir d’un autre travailleur de soutien personnel qui l’aidait selon le quart de travail, le foyer s’efforce maintenant de maintenir la cohérence des soins.

“Ils sont tous vraiment bons”, a déclaré Murphy à propos du personnel. “Ils te font un câlin et tout. Je ne voudrais pas vivre ailleurs.”

Et Capozzi a déclaré qu’il tentait de profiter de la vie, malgré les difficultés de son diagnostic.

“Il y a deux semaines, j’ai dit à ma femme, vous savez, ‘Bonnie, je suis vraiment heureux. Je me sens très heureux.’ Je suis en train de mourir. J’ai la SLA. Mais, vous savez, j’essaie de profiter de ma vie du mieux que je peux.