Ce fossile brésilien vieux de 237 millions d’années pourrait éclairer l’essor des dinosaures

Des scientifiques brésiliens ont annoncé la découverte de l’un des fossiles les plus anciens au monde, qui appartiendrait à un ancien reptile datant de 237 millions d’années, ce qui pourrait expliquer l’essor des dinosaures.

Nommée Gondwanax paraisensis, cette espèce de reptile à quatre pattes avait à peu près la taille d’un petit chien avec une longue queue, soit environ un mètre (39 pouces) de long et pesait entre trois et six kilogrammes (sept à 13 livres), ont indiqué les scientifiques dans une déclaration lundi.

Le petit reptile aurait probablement parcouru les terres de ce qui est aujourd’hui le sud du Brésil, à une époque où le monde était beaucoup plus chaud.

Le paléontologue Rodrigo Temp Muller analyse un fossile de Gondwanax paraisensis dans le laboratoire Cappa. Le fossile a été découvert en 2014, puis donné à une université en 2021, donnant ainsi le coup d’envoi de trois années de recherche. (Diego Vara/Reuters)

Le fossile a été identifié comme un nouveau silesauridé, un groupe de reptiles éteint. Les paléontologues se demandent si les silésauridés étaient de véritables dinosaures ou éventuellement un précurseur des créatures qui dominaient autrefois la Terre.

« Comprendre les caractéristiques de ces précurseurs pourrait faire la lumière sur ce qui était crucial pour le succès évolutif des dinosaures », indique le communiqué.

Un aperçu du monde il y a 237 millions d’années

Mis au jour dans une couche rocheuse datant du Trias, il y a entre 252 millions et 201 millions d’années, le fossile de Gondwanax paraisensis date de l’époque de l’apparition des dinosaures ainsi que des mammifères, des crocodiles, des tortues et des grenouilles.

En 2014, le médecin Pedro Lucas Porcela Aurelio a découvert le fossile dans la ville de Paraiso do Sul, dans l’État le plus méridional du Rio Grande do Sul au Brésil.

Muller tient Gondwanax paraisensis à côté d’un fossile contemporain de Prestosuchus chiniquensis, une espèce qui vivait il y a 237 millions d’années, dans le laboratoire Cappa. (Diego Vara/Reuters)

Il en a fait don à une université locale en 2021, donnant ainsi le coup d’envoi de trois années de recherche.

« Être le premier humain à toucher quelque chose datant d’il y a 237 millions d’années est extraordinaire », a déclaré Aurelio à Reuters.

« C’est un sentiment indescriptible », a déclaré ce passionné de paléontologie depuis son enfance.

La découverte est détaillée dans un article du paléontologue Rodrigo Temp Muller, publié à la fin du mois dernier dans la revue scientifique Gondwana Research.

« La partie la plus importante de cette découverte est son âge », a déclaré Muller dans une interview. « Parce qu’il est si vieux, cela nous donne des indices sur la façon dont les dinosaures sont apparus. »

Muller et le géologue Jossano de Rosso Morais, tous deux de l’Université fédérale de Santa Maria, sont vus le 9 octobre, à la recherche de fossiles sur le site archéologique où un fossile du Gondwanax paraisensis a été découvert dans la ville de Paraiso do Sul, au Brésil. (Diego Vara/Reuters)

Il a ajouté que les restes étaient recouverts d’une épaisse couche de roche lorsqu’ils ont été donnés par Aurelio et qu’au départ, seules des parties des vertèbres étaient visibles.

Gondwanax signifie « seigneur du Gondwana », en référence à la masse continentale du Gondwana dans la région sud du supercontinent Pangée avant la séparation des continents, tandis que paraisensis honore la ville de Paraiso do Sul.