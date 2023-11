Ce fondateur et PDG de la technologie a acheté pour 158 millions de dollars d’actions de sa propre entreprise depuis juin. Voici pourquoi il ne peut pas obtenir assez du stock.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les initiés vendent des actions de leur propre entreprise. Il n’y a qu’une seule raison pour qu’ils l’achètent.

Asanas (ASAN -6,75%) le fondateur et PDG Dustin Moskovitz a acheté pour 158 millions de dollars d’actions de sa propre entreprise au cours des cinq derniers mois. C’est une somme énorme pour une entreprise dont la capitalisation boursière est d’environ 4,4 milliards de dollars.

Certes, les actions Asana ont été battues par le marché. Le titre se négocie actuellement environ 86 % en dessous de son plus haut historique, établi fin 2021. Mais Moskovitz considère certainement la baisse du cours de l’action comme une opportunité d’achat. Voici pourquoi il ne peut pas se lasser des actions de sa propre entreprise.

Augmenter le chiffre d’affaires

Malgré des difficultés macroéconomiques importantes au cours de l’année écoulée, Asana continue de croître son chiffre d’affaires de plus de 20 % d’une année sur l’autre. Qui plus est, ce chiffre pourrait à nouveau s’accélérer dans un avenir proche.

Pour être clair, Asana n’est pas la seule entreprise de logiciels en tant que service (SaaS) à avoir connu un tel ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires. lundi.com a vu la croissance de ses revenus ralentir, passant de 95 % sur un an au troisième trimestre 2021 à 42 % au deuxième trimestre de cette année.

Asana prévoit d’accélérer la croissance de ses revenus grâce à plusieurs leviers.

La première est une transition vers des clients plus importants. Il compte actuellement plus de 20 000 clients dépensant plus de 5 000 $ par an pour les services d’Asana. Elle compte plus de 500 clients qui lui paient plus de 100 000 $ par an. Les deux groupes connaissent une croissance rapide et le taux de revenus moyen de ces gros clients augmente plus rapidement que celui de ses petits clients.

Le deuxième facteur est d’attirer davantage d’utilisateurs parmi les clients existants. De nombreux clients d’Asana appartiennent au secteur technologique, qui a notamment connu de nombreux licenciements ces derniers temps. Étant donné qu’Asana facture ses clients par « siège », c’est-à-dire par employé utilisant le logiciel, la croissance des revenus a fortement diminué. Mais cela montre une forte rétention des comptes, ce qui signifie que lorsque les embauches reprendront, Asana en bénéficiera.

Bien entendu, Asana n’attend pas que l’environnement macroéconomique s’améliore. L’entreprise cherche de nouvelles façons de gagner des places chez ses clients existants en positionnant davantage de cas d’utilisation dans davantage de départements. C’est la stratégie d’atterrir et d’étendre en action. Il gagne un client pour un cas d’utilisation, puis développe son activité avec ce client en lui donnant plus de raisons d’utiliser son logiciel.

Le dernier facteur pousse les clients vers des niveaux supérieurs. Cela signifie fournir plus de personnalisation et de fonctionnalités aux entreprises et aux entreprises. Les grandes entreprises clientes sont plus susceptibles d’avoir besoin de ces niveaux de niveau plus élevés, de sorte que l’accent mis sur la conquête d’un plus grand nombre de ces « clients principaux », comme les appelle la direction, conduira naturellement à davantage de clients de niveau supérieur.

Le potentiel de profit est énorme

Asana n’est actuellement pas rentable, mais son énorme marge brute ouvre la porte à un important levier d’exploitation.

La marge brute d’Asana atteint 90 %. C’est mieux que ses concurrents, qui affichent également des marges brutes très élevées.

Mais Asana génère de grosses pertes d’exploitation. Sa marge opérationnelle au premier semestre était de -10%. C’est conforme à Monday.com et Atlassien. La direction estime que cette croissance s’améliorera à plus de 20 % à long terme, car elle exploite ses dépenses d’exploitation tout en maintenant son profil de marge brute élevée.

Ce plan de réaccélération des revenus jouera un rôle déterminant dans la réalisation de cet objectif. Mais l’objectif semble raisonnable, compte tenu du vaste marché adressable sur lequel Asana évolue et de son taux de pénétration relativement faible aujourd’hui.

Le stock est bon marché

En plus de la possibilité pour la direction de contourner le ralentissement de la croissance des revenus et de produire un fort levier d’exploitation, le titre est extrêmement bon marché.

Malgré une meilleure marge brute et une marge opérationnelle comparable, les actions Asana se négocient à un rabais par rapport à Atlassian et Monday.com. Les investisseurs ne peuvent payer que 7,1 fois les ventes pour Asana. Pendant ce temps, ils paieront environ 12,3 fois pour Atlassian. Les actions de Monday.com se négocient à environ 10 fois les ventes.

Les actions Asana sont risquées, mais la société montre une dynamique dans sa stratégie visant à attirer de grandes entreprises clientes, à augmenter le nombre de sièges par client et à les pousser vers des niveaux de service plus élevés tout en maîtrisant ses dépenses d’exploitation. C’est une excellente recette pour la croissance des bénéfices, et le potentiel est énorme.

Alors que Moskovitz achète des millions d’actions malgré un investissement aussi important dans l’entreprise, les investisseurs en actions de croissance devraient également envisager de l’ajouter à leur portefeuille.