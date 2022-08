Ce filtre Snapchat m’a transformé en avatar viral de Mark Zuckerberg

Internet s’est déchaîné. Les critiques ont critiqué la mauvaise qualité des graphismes, d’autant plus que le projet de métaverse coûte 10 milliards de dollars à Meta.

Si vous n’êtes pas sûr de ce dont je parle, laissez-moi vous renseigner. Plus tôt ce mois-ci, Zuckerberg a partagé une capture d’écran de son avatar Horizon Worlds VR sur sa page Facebook pour annoncer que le projet avait été lancé en France et en Espagne.

Matt Reed, utilisateur de Snapchat, a créé un filtre appelé Lentille Horizuck qui transformera votre visage en avatar viral Horizon Worlds du PDG de Meta Mark Zuckerberg. Je l’ai essayé et je me sentais mal.

En réponse au contrecoup, Zuckerberg a publié un nouvel avatar quelques jours plus tard. Il a déclaré que l’avatar d’origine était “basique” et que “des mises à jour majeures d’Horizon et des graphiques d’avatar seront bientôt disponibles”.

“Les graphismes d’Horizon sont capables de bien plus – même sur les casques – et Horizon s’améliore très rapidement”, a déclaré Zuckerberg le 19 août.

Mais comme pour tous les phénomènes viraux sur Internet, les images ne meurent jamais vraiment. Vous pouvez devenir l’avatar de Zuck en téléchargeant L’objectif Snapchat de Matt Reed ici.