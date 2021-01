Une équipe de chercheurs de l’Université nationale de Singapour (NUS) a créé un nouveau film qui est très efficace pour évaporer la sueur de notre peau pour nous garder au frais et à l’aise lorsque nous faisons de l’exercice. L’humidité récupérée de la sueur humaine peut être utilisée pour alimenter des appareils électroniques portables tels que des montres, des trackers de fitness, etc. La transpiration est un processus naturel permettant à notre corps de réduire le stress thermique.

«Dans notre nouvelle invention, nous avons créé un nouveau film extrêmement efficace pour évaporer la sueur de notre peau, puis pour absorber l’humidité de la sueur. Nous allons également plus loin en convertissant l’humidité de la sueur en énergie qui pourrait être utilisée pour alimenter petits appareils portables », a expliqué le professeur adjoint Tan Swee Ching, qui est du département NUS de science des matériaux et d’ingénierie.

Les principaux composants du nouveau film mince sont deux produits chimiques hygroscopiques; Chlorure de cobalt et éthanolamine. En plus d’être extrêmement absorbant l’humidité, ce film peut rapidement libérer de l’eau lorsqu’il est exposé au soleil, et il peut être «régénéré» et réutilisé plus de 100 fois.

Pour tirer pleinement parti de la sueur absorbée, l’équipe NUS a également conçu un dispositif de récupération d’énergie portable comprenant huit cellules électrochimiques (EC), utilisant le nouveau film comme électrolyte. Chaque EC peut générer environ 0,57 volts d’électricité en absorbant l’humidité. L’énergie globale récoltée par l’appareil est suffisante pour alimenter une diode électroluminescente.

Cette démonstration de preuve de concept illustre le potentiel des appareils portables sans batterie alimentés par la sueur humaine, a déclaré l’étude rapportée dans la revue scientifique Nano Energy.

L’équipe NUS espère maintenant travailler avec des entreprises pour incorporer le nouveau film d’absorption d’humidité dans les produits de consommation.