Ce film mène les réservations à l’avance pour la Journée nationale du cinéma avec des billets à 1 lakh vendus ; ce n’est pas Jawan, Leo, Ganapath, Tiger 3

Une petite comédie mène la charge en prévision de la Journée nationale du cinéma, avec d’autres films à gros budget plus célèbres.

La deuxième édition de la Journée nationale du cinéma approche à grands pas. Le 13 octobre, dans tout le pays, les salles de cinéma et les chaînes de multiplexes présenteront tous les films pour 99 roupies. Cette initiative fait partie des efforts de l’industrie des expositions pour récompenser les cinéphiles et attirer davantage de gens vers les cinémas. De nombreux films projetés en salles bénéficieront des bénéfices de la journée. L’année dernière, lors de la première édition de l’initiative, c’est le Brahmastra qui a récolté les fruits et cette année, un succès inattendu a pris le dessus.

Jusqu’à présent, Fukrey 3 d’Excel Entertainment est en tête des ventes de réservations anticipées pour vendredi avec plus d’un lakh de billets déjà vendus. Le film a défié tous les défis des succès plus anciens (mais plus importants) comme Jawan et Jailer, et a bénéficié de l’absence de sortie de grand film ce week-end. Des films plus importants comme Ganapath et Leo sortiront la semaine prochaine tandis que Tiger 3 de Salman Khan est encore loin.

Fukrey 3 a réussi à bien combler le vide. Le film avec Pulkit Samrat, Varun Sharma, Manjot Singh, Richa Chaddha et Pankaj Tripathi se porte déjà bien, ayant gagné Rs 79 crore au niveau national et plus de Rs 100 crore brut dans le monde en un peu plus d’une semaine. La comédie a déjà été déclarée un succès par les experts du commerce. Un autre film qui devrait bénéficier de la Journée nationale du cinéma ce week-end est le drame cycliste Dhak Dhak, un petit film sans grandes stars qui aurait besoin du bouche-à-oreille pour se développer au box-office.

La Journée nationale du cinéma est célébrée par la Multiplex Association of India en association avec la plupart des grandes chaînes de cinéma indiennes, telles que PVR, INOX et Cinepolis. L’année dernière, la fréquentation des cinémas en Inde a connu une hausse de 500 % après la réduction des prix des billets lors de la Journée nationale du cinéma, ce qui a conduit à un rappel cette année.