Ce film devient le film d’animation le plus rentable de tous les temps en Inde, et ce n’est pas Hanuman, Chhota Bheem

L’Inde a toujours été l’un des plus grands marchés pour Spider-Man, avec un amour inégalé pour le sympathique super-héros du quartier. Dans sa 5ème semaine dans les cinémas, Spider-Man: Across the Spider-Verse est déjà le 3ème film Hollywood Studio le plus rentable de l’année, dépassant également de nombreux films de super-héros en direct.

Ce film a frappé Rs 53 crore pour devenir le film d’animation le plus rentable en Inde. Le film a collecté 607 millions de dollars dans le monde jusqu’à présent et est le premier choix pour le public du monde entier. Spider-Man: Across the Spider-Verse tourne avec succès dans les cinémas indiens.





La page officielle de Sony Pictures s’est rendue sur Instagram et a remercié les fans. Il a écrit: « SpiderVerse a basculé dans notre cœur ET dans les charts. Spider-Man: Across the Spider-Verse est maintenant le film d’animation le plus rentable de tous les temps en Inde; tout cela grâce à l’énorme amour que tous les fans de #Spidey ont versé dans vous êtes nos héros ! Merci beaucoup pour tout votre soutien, de partout dans l’univers ! »

Spider-Man Across the Spider-Verse présente une distribution vocale d’ensemble de Shameik Moore dans Miles Morales/Spider-Man, Hailee Steinfeld dans Gwen Stacy/Spider-Woman, Oscar Isaac dans Miguel O’Hara/Spider-Man 2099, Daniel Kaluuya dans Hobart ‘Hobie’ Brown/ Spider-Punk, Brian Tyree Henry dans Jefferson Morales et Luna Lauren Vélez dans Rio Morales, entre autres.





Pavitr Prabhakar, la version indienne de Spider-Man protégeant Mumbattan (un portemanteau de Mumbai et de Manhattan), fait ses débuts sur grand écran dans le film. Karan Soni l’exprime dans la version anglaise, tandis que le batteur indien Shubman Gill a donné sa voix dans les versions hindi et punjabi.