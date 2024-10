Ce film de monstres classique et culte à venir sur Paramount+ était l’un des projets préférés de Kevin Bacon

Il y a trente ans, si quelqu’un demandait à Kevin Bacon un commentaire sur le film monstre de 1990 Tremblementsils auraient reçu une réponse assez sombre. À court d’argent et incertain de son avenir, l’acteur bien-aimé avait peur que les vers carnivores géants aient tué sa carrière – mais aujourd’hui, il considère le film d’horreur comme l’un de ses projets préférés. Six suites et une série télévisée plus tard, Tremblements les graboids ont toujours une emprise sur le cœur des fans du monde entier, et bientôt les fans pourront revivre la magie de l’original lorsqu’il atterrira sur Paramount Plus ce mois-ci.









Au début, Tremblements a eu une ascension difficile depuis le bas. Le film de créature qui plie les genres a dérouté les critiques avec sa combinaison de frayeurs aux éclaboussures et de divertissement familial, et il a explosé au box-office. Cependant, il s’est avéré être un méga succès en vidéo domestique et, au cours des années suivantes, le film parvenu est devenu un classique culte et l’un des seuls films de Kevin Bacon que la star dit avoir regardé plus d’une fois. Les fans s’accordent à dire que le film passionnant et attachant a résisté à l’épreuve du temps.





Au fil des années, les tremblements se sont infiltrés dans le cœur de Kevin Bacon





Lorsque Kevin Bacon a accepté le rôle de Valentine McKee, l’homme stupide qui repousse les vers des sables tueurs géants dans Tremblementsc’était avec de sérieuses réserves. Lui et sa femme Kyra Sedgwick attendaient leur premier enfant, sa mère venait de recevoir un diagnostic de cancer et le sommet de sa carrière était de Libre de toute attache Il y avait des années derrière lui, alors il sentait qu’il n’avait pas d’autre choix que de prendre le rôle – même s’il craignait que le film de monstres loufoque et nostalgique ne traîne sa carrière dans la clandestinité. Il semblait avoir raison quand le film a explosé au box-office, mais après que la vidéo personnelle ait contribué à transformer Tremblements dans un classique culte de l’horreur, Bacon a finalement fait son apparition.

Tremblements avait un budget de production de 6,4 millions de dollars et n’a rapporté que 16,7 millions de dollars en salles, bien en deçà des rendements projetés.





Celui de Ron Underwood Tremblements était difficile à commercialiser, avec son mélange d’horreur et d’humour, mais cet hommage nostalgique aux caractéristiques classiques des créatures ravit les fans depuis des décennies. Kevin Bacon et Fred Ward incarnent Val et Earl, deux bricoleurs malchanceux dont le projet de quitter la ville de Perfection, dans le Nevada, est contrecarré par des vers mangeurs d’hommes. Val et Earl font équipe avec Rhonda (Finn Carter), étudiante en sismologie, et les citoyens inadaptés de la ville pour vaincre les créatures avant qu’elles n’aspirent la perfection dans le sable. Kevin Bacon a déclaré au Compte YouTube officiel de Tremors ce qui a fait que le film a si bien fonctionné :

L’essentiel, ce sont des gens ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires, et c’est un antidote aux super-héros… Rien contre les super-héros, parce que je ne veux pas avoir d’ennuis comme Scorsese ! Mais quand tout le monde a le pouvoir de détruire le monde, vous savez, vous voyez cela encore et encore… et je pense que cela devient un peu difficile de s’y identifier après un certain temps.

Le film fantastique bénéficie fortement des performances terreuses de Victor Wong, Reba McIntire et Michael Gross, dont l’alchimie convaincante donne du poids à leur péril. Combinez cela avec des effets pratiques toujours époustouflants, un savant mélange d’horreur et d’humour et une vieille appréciation hollywoodienne pour la grandeur du désert, et vous obtenez un film qui mérite vraiment son statut de classique culte.





La fonctionnalité Créature a engendré une franchise florissante, et il pourrait y en avoir d’autres en route





Depuis Tremblements a fait ses débuts en 1990, il a été suivi de pas moins de six suites et d’une série télévisée Syfy en 2003, et en 2003, Kevin Bacon a tweeté positivement sur la possibilité d’un huitième film. C’est très inhabituel pour l’acteur, qui n’a jamais repris aucun de ses rôles précédents, mais Valentine McKee occupait une place particulière dans son cœur. En fait, Bacon a déclaré à un Festival de télévision ATX public comment lui et Blumhouse ont presque amené Val au petit écran en 2015.

[Val] C’était à peu près le seul personnage que j’ai joué dans un film où je pensais que ce serait amusant de le revoir 25 ans plus tard – c’est parce qu’il était vraiment en désordre. Découvrir ce qui lui est arrivé après les vers serait un voyage intéressant. J’ai donc confié l’idée à Jason Blum, et nous avons exploré une version cinématographique… (mais j’ai décidé) que c’était une idée géniale de le faire sous forme de série.

Malheureusement, cette émission n’a jamais vu le jour, même si ceux qui ont pu voir le pilote l’ont chaleureusement critiqué. Il y a encore de l’espoir pour l’avenir de Val, compte tenu de l’affection de Kevin Bacon pour le personnage et de la récente nouvelle selon laquelle le Tremblements La propriété intellectuelle est de retour entre les mains de ses créateurs chez Stampede Entertainment. Les scénaristes SS Wilson et Brent Maddock ont ​​suggéré qu’ils préféreraient faire une suite plutôt qu’un remake ou un redémarrage de leur classique culte presque parfait, ce qui signifie que Kevin Bacon pourrait toujours se joindre au plaisir d’un futur épisode. Pendant que les fans attendent plus de nouvelles à ce sujet, ils peuvent profiter du film qui a tout déclenché sur Paramount Plus.





