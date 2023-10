Ce film de 20 crores sans étoiles a battu de manière choquante Pathaan, Gadar 2, OMG 2 dans la liste des films Bollywood les plus appréciés de 2023.

Un petit film avec un budget de Rs 20 crore sans grande star qui bat des poids lourds comme Gadar 2, Pathaan et OMG 2 dans la liste d’Ormax Media des films de théâtre hindi les plus appréciés de 2023.

Le tracker de l’industrie Ormax Media a publié sa nouvelle liste des « films de théâtre hindi les plus appréciés de 2023 ». Cela comprend certains des films de Bollywood les plus populaires et les plus performants sortis en salles cette année. Et le top cinq a créé une surprise avec un hit dormant, réalisé avec un budget de Rs 20 crore, réussissant à éclipser les énormes succès de Shah Rukh Khan, Akshay Kumar et Sunny Deol.

Liste d’Ormax des films hindi les plus appréciés de 2023

Jeudi soir, Ormax a partagé son top 5 des films de cinéma hindi les plus appréciés de 2023. La liste était, comme on pouvait s’y attendre, en tête de file de Jawan, avec Shah Rukh Khan, le film indien le plus rentable de l’année et l’un des films indiens les plus rentables. jamais avec un montant brut mondial de plus de Rs 1100 crore. Cependant, la deuxième place appartenait au hit controversé de Sudipto Sen, The Kerala Story. Réalisé avec un petit budget de Rs 20 crore, le film a fait face à des appels d’interdiction et de boycott en raison de son contenu politiquement chargé et a lutté contre plusieurs procès avant sa sortie. Malgré cela, le film a réussi à gagner Rs 304 crore dans le monde, une énorme réussite pour le film dont la plus grande star était Adah Sharma.





The Kerala Story a réussi à battre l’autre tube de l’année de Shah Rukh – Pathaan – qui a dû se contenter de la quatrième place de la liste. Le retour de Sunny Deol, Gadar 2, qui a battu des records au box-office lors de sa course de Rs 650 crore, le devançait à la troisième place. La liste est complétée au cinquième rang par OMG 2 d’Akshay Kumar, le premier succès net de l’acteur en près de trois ans. Le film, suite de son succès de 2011, a rapporté plus de Rs 220 crore depuis sa sortie en août.

Le succès miraculeux au box-office de The Kerala Story

Produit par Vipul Shah et réalisé par Sudipto Sen, The Kerala Story traitait de femmes du Kerala contraintes par les extrémistes de l’Etat islamique et emprisonnées en Afghanistan. Le film a suscité la controverse lorsqu’il a affirmé que 3 000 femmes avaient subi ce sort de la part de l’État. Après un procès, les producteurs ont été contraints de retirer cette affirmation du film et du teaser, mais ont obtenu une réparation en termes de libération. La polémique a généré du buzz autour du film, entraînant une forte croissance du box-office grâce au bouche à oreille.