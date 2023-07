Ce film a gagné Rs 800 crore avant sa sortie, ce n’est pas Jawan, Pathaan, Adipurush, Baahubali, RRR, Dangal, KGF2, Pushpa

Certains rapports ont affirmé que les fabricants de Salaar avaient gagné environ 800 crores de roupies avant même sa sortie en vendant ses droits numériques, théâtraux, satellite et musicaux.

Les trois derniers films de Prabhas n’ont pas réussi à mettre le feu au box-office, mais sa valeur de vedette est restée intacte et les gens attendent avec impatience la sortie du prochain film de Prabhas, Salaar. Selon les rapports, Salaar a gagné Rs 800 crores avant même sa sortie. Le teaser de Salaar a déjà reçu des millions de vues et on s’attend à ce que Salaar batte les records au box-office de films comme Baahubali, Dangal, KGF2 et Pathaan. La célébrité de Prabhas, 43 ans, peut être mesurée par le fait que ses films précédents avaient franchi la barre des 100 crores de roupies le tout premier jour lui-même. Le battage médiatique autour de Salaar est sans précédent et son teaser a été vu par plus de 11 millions de téléspectateurs, ce qui a suscité l’espoir des fabricants de Salaar.

Certains rapports ont affirmé que les fabricants de Salaar avaient gagné environ 800 crores de roupies avant même sa sortie en vendant ses droits numériques, théâtraux, satellite et musicaux. Le coût de ses droits à l’étranger serait d’environ Rs 80 crore. Les fabricants de Salaar devraient gagner 500 crores de roupies en vendant les droits de sortie à travers l’Inde. Il est rapporté que le film a rapporté environ Rs 200 crore de l’Andhra Pradesh et du Telangana.

Salaar est un film pan-indien, qui sortira en hindi en dehors du tamoul et du kannada. L’énorme succès de KGF 2 a incité les réalisateurs de Salaar à augmenter également le prix de leur film. Selon un rapport publié dans tracktollywood.com, les droits numériques de Salaar ont été vendus pour Rs 200 crores, mais tous ces chiffres dépendront également des performances du film au box-office.

La vedette de Prabhas, Salaar, devrait sortir le 28 septembre 2023, 21 jours seulement après la sortie du prochain thriller d’action de Shah Rukh Khan, Jawan. Salaar entrera en conflit avec le film « The Vaccine War » de Vivek Agnihotri au box-office.