Ce fil Twitter sur le cosplay a tout le monde en grand écart

Un fil Twitter qui devient viral documente les tenues de jeu de costumes les plus abordables mais les plus impressionnantes. Le cosplay est devenu un passe-temps populaire ces derniers temps. Les gens déboursent généralement beaucoup d’argent pour entrer dans le costume le plus approprié de leur personnage préféré. Pendant Halloween, cela devient encore plus populaire. Cependant, cet homme sur Twitter a la solution la plus hilarante au problème. Il a capturé certaines des scènes de film les plus emblématiques et même des symboles de la culture pop.

Toutes ces créations sont d’Anucha “Cha” Saengchart, qui est une personnalité des médias sociaux en Thaïlande. On peut le voir improviser des matériaux ménagers tels que des pinces à linge, des restes de carton et même du dentifrice. Regarde:

Ce mec cosplaye des personnages de films célèbres avec des trucs pas chers 😂 FIL DE DISCUSSION: pic.twitter.com/NxdSsh96g9 — ᴏʟᴜᴍɪᴅᴇ 🍂 (@mideysmith) 1 novembre 2022

Le Seigneur des Anneaux pic.twitter.com/ypMXaVU8In — ᴏʟᴜᴍɪᴅᴇ 🍂 (@mideysmith) 1 novembre 2022

😂 Jeu de calmar pic.twitter.com/ZzmA3hveHB — ᴏʟᴜᴍɪᴅᴇ 🍂 (@mideysmith) 1 novembre 2022

“Celui-ci est tellement bon que je ne comprenais pas pourquoi il montrait la brosse à dents et le dentifrice au début”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “C’est l’un des plus grands fils de discussion de tous les temps. Je ne peux pas quitter Twitter s’il y a de l’or comme celui-ci qui circule.

Pendant ce temps, plus tôt à Halloween, une femme s’est transformée en un monstre effrayant. La vidéo commence par son enregistrement du processus de création du look de monstre. Elle a créé des prothèses en utilisant du tissu et du coton ainsi que de fausses dents de monstre trempées de faux sang. Elle montre ensuite son look fini qui est complété par des cornes noires sur la tête et des ailes mobiles sur le dos. Son regard est à la fois terrifiant et épique.

Avec plus de 25,6k vues, la vidéo a agité Internet. Les utilisateurs ont été stupéfaits par le costume d’Halloween de la femme et l’ont félicitée pour avoir consacré autant de temps et d’efforts. Kat a déclaré dans les commentaires que le look lui avait pris 9 heures pour terminer le look complet. L’un des utilisateurs a écrit : “Merde, c’est le niveau supérieur”.

