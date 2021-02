Vous êtes-vous déjà demandé sous quel nom votre autre significatif a enregistré votre nom dans ses contacts téléphoniques? La plupart d’entre nous ont eu cette pensée à l’esprit et peut-être avons-nous posé cette question à nos partenaires ou nous l’avons simplement laissée passer. Il est courant d’enregistrer les noms de leurs partenaires dans le carnet de contacts différents de leurs noms réels.

Dans un tweet, une femme a lancé une tendance dans laquelle elle a déclaré ce que son mari a nommé son contact dans son téléphone et le tweet est devenu viral. Le tweet a reçu tellement d’attention que des milliers de personnes ont commenté comment leurs partenaires avaient enregistré leur nom. Le tweet a lancé une tendance en ouvrant une boîte de vers sur le site de microblogging.

Le 31 janvier 2021, l’utilisateur de Twitter Jennifer Wortman a déclaré qu’elle avait découvert que son mari avait enregistré son nom dans ses contacts téléphoniques comme son nom complet – Jennifer Wortman. «Aujourd’hui, j’ai découvert que mon mari m’avait sur son téléphone sous le nom de« Jennifer Wortman »», a-t-elle écrit.

Aujourd’hui, j’ai découvert que mon mari m’a dans son téléphone sous le nom de «Jennifer Wortman». – Jennifer Wortman (@wrefinnej) 30 janvier 2021

Le tweet s’est propagé comme une traînée de poudre en ligne et a reçu plus de 3 lakh likes et a été retweeté plus de 12000 fois. Des dizaines de personnes ont partagé leurs expériences et leurs propres histoires similaires.

Une autre femme a partagé une photo du téléphone de son mari et a déclaré que son mari de 16 ans avait fait de même.

Une autre personne a partagé une photo de son annuaire téléphonique et a déclaré qu’il avait enregistré le nom de sa femme par son prénom, mais elle a changé le contact en «Amour de ma vie, le magnifique» il y a quelques mois.

Un autre utilisateur a écrit qu’elle avait répertorié le contact de son petit ami comme « petit ami » avec une photo de Barry Manilow.

Mon petit ami est répertorié comme « petit ami » et sa photo de contact est Barry Manilow. Ça a commencé comme une blague quand il a eu un nouveau numéro, mais ça fait 2 ans et je trouve toujours ça hilarant. pic.twitter.com/3plsMR30mG – Beauté rampante (@angmichaud) 31 janvier 2021

Dans l’un des commentaires les plus hilarants, un homme a déclaré que ses nouveaux voisins se sont classés comme « le meilleur voisin de Claire de tous les temps » sur son téléphone après s’être rencontrés autour d’un vin.

Lorsque nous avons emménagé dans notre maison actuelle, des voisins de l’autre côté de la rue qui semblaient vraiment cool (Jay et Claire) nous ont invités pour le vin.Après quelques verres, nous avons tous accepté de partager nos coordonnées. J’ai remis mon téléphone et j’ai éclaté de rire plus tard pour voir comment elle s’était répertoriée: pic.twitter.com/YZEI8uj3FH – Drew Gourdie (@drewbie_g) 31 janvier 2021

De nombreuses femmes ont déclaré qu’elles avaient indiqué leurs autres moitiés comme «mari» dans leur contact. L’une d’entre elles a dit qu’elle avait été blessée lorsqu’elle a appris que son mari l’avait sauvée par son vrai nom.

Mon mari m’a nommé par mon vrai nom, et j’ai été tellement déçu quand j’ai découvert cela. Il est dans le mien en tant que «Hubband». pic.twitter.com/KLDtmMJoOt – Amanda Mills Woodlee (@amwoodlee) 31 janvier 2021

Une mère a déclaré que sa fille avait nommé son « donneur de naissance » sur son téléphone.

Dans le téléphone de ma fille, je suis répertorié comme Birthgiver – Dre Liza Wieland (@LizaWieland) 30 janvier 2021

Dans l’un des commentaires les plus hilarants, un utilisateur a déclaré que l’un de ses jumeaux identiques avait enregistré le nom de l’autre jumeau en tant que « pièces de rechange ».

Pourrait être pire. L’un de mes jumeaux identiques a l’autre jumeau dans son téléphone comme «pièces de rechange». – Jon Birger, auteur (@ jonbirger1) 31 janvier 2021

De nombreux utilisateurs se sont demandé pourquoi il était étrange d’enregistrer le nom de leur partenaire dans son intégralité.

J’ai mon mari avec son nom complet, et il a le mien de la même manière. Pourquoi est-ce étrange? – Işıl Arıcan 😷💉💉💪 (@isil_arican) 31 janvier 2021

Un autre utilisateur a partagé qu’elle avait enregistré le nom de son petit ami comme son nom complet mais l’a changé en Lord Voldemort après son départ.