Ce fil Twitter explique pourquoi vous devriez toujours demander à la génération Z de cliquer sur votre photo

Imaginez-vous prendre cette pause bien méritée ou enfin partir en vacances épiques. Avec les appareils photo à notre disposition, nous n’hésitons pas à photographier. Mais personne ne veut juste une photo. Il doit être parfait, avec le bon éclairage, l’arrière-plan parfait et personne n’a les yeux fermés. Qui voudriez-vous être votre photographe ? Eh bien, le choix de Twitter est la génération Z. Ils ont une bonne raison de le soutenir. La conversation a commencé lorsqu’un utilisateur de Twitter a partagé comment elle était sortie avec son amie et son petit ami la nuit précédente. Le petit ami essayait de prendre une photo de leur groupe. Soudain, une fille de la génération Z est passée. Elle a attrapé le téléphone des mains de son petit ami et a pris ce qu’elle a décrit comme “la meilleure photo que nous ayons jamais vue”. La fille rendit le téléphone avec désinvolture et s’éloigna.

Hier soir, le petit ami de mon ami prenait une photo de notre groupe et une fille de la génération Z est passée, a attrapé le téléphone de sa main, a pris la meilleure photo que nous ayons jamais vue, a rendu le téléphone et est partie.— Sophie Vershbow (@svershbow) 8 janvier 2023

Les utilisateurs des médias sociaux sont venus rapidement pour montrer à quel point cette déclaration était vraie. Ce n’était pas que des mots. Les gens avaient la preuve à quel point les Gen Zers sont formidables pour prendre des photos. Une utilisatrice de Twitter a partagé un cliché d’un voyage en croisière et a partagé dans sa légende : “La même chose m’est arrivée pendant ma lune de miel. Une jeune a pris le téléphone de mon mari parce qu’elle savait quel genre de photo je voulais. Bénissez-la, j’espère qu’elle va bien.

La même chose m’est arrivée pendant ma lune de miel 😂 une jeune a pris le téléphone de mon mari parce qu’elle savait quel genre de photo je voulais. Bénissez-la j’espère qu’elle va bien pic.twitter.com/BeML7JlLyH– Leslie (@Leslie_D) 9 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Cela me rappelle le moment où cet enfant qui ne devait pas avoir plus de 9 ans a demandé à prendre notre photo lors d’un arrêt au hasard en Islande et a fini par prendre la meilleure photo qu’un étranger a prise de nous pendant tout le voyage. ” Le cliché du voyage en dit long.

Cela me rappelle quand cet enfant qui ne pouvait pas avoir plus de 9 ans a demandé de prendre notre photo au hasard en Islande et a fini par prendre la meilleure photo qu’un étranger a prise de nous pendant tout le voyage pic.twitter.com/YwVIAlWOzJ— 🖤thea🖤 (@sunshinethea) 9 janvier 2023

Twitter a montré que vous ne trouveriez pas une génération Z uniquement dans un lieu de vacances pour offrir les meilleures photos de tous les temps. Parfois, vous pourriez en trouver un prêt à vous prendre en photo lors d’un événement sportif. Un utilisateur de Twitter a partagé une photo avec tout le stade derrière lui visible lors d’un événement sportif et a écrit : « Faites toujours confiance à une personne de la génération Z avec des photos. Exemple.”

Plusieurs autres utilisateurs ont partagé leur expérience en demandant à une génération Z de les prendre en photo. Si les compliments n’étaient pas assez sains, les Gen Zers se sont joints pour partager leur raisonnement derrière la prise des meilleures photos de tous les temps. Un utilisateur a partagé qu’il estimait qu’il était de son devoir d’essayer d’obtenir un cliché correct si un étranger en demandait un. Ils prennent ledit cliché sous trois angles différents, avec trois zooms différents et trois modes différents en l’espace de 8 secondes. Comme vous ne pouvez jamais savoir quel angle est le meilleur pour la personne, assurez-vous d’en avoir le plus possible.

J’ai l’impression qu’il est de mon devoir d’essayer d’obtenir une photo correcte lorsqu’un étranger me le demande. 3 angles, 3 zooms différents et 3 modes différents en l’espace de 8 secondes… je ne sais jamais quel angle est le meilleur pour les personnes, alors je m’assure d’essayer d’en obtenir autant que possible— Mary-Kate Scurlock (@mkscur) 9 janvier 2023

Selon vous, qui prend les meilleures photos ?

