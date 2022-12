Ce fil Twitter de personnes regardant Shah Rukh Khan comme s’il était l’amour est tout

Pour beaucoup, la superstar Shah Rukh Khan est l’incarnation ultime de la romance. Avec des films comme Dilwale Dulhania Le Jayenge, Dil Toh Pagal Hai, Kuch Kuch Hota Hai, Devdas, Kal Ho Naa Ho et Veer-Zaara, il a fait pâlir ses fans et a gagné l’épithète de “le roi de la romance”. Il a inspiré une foule de jeunes acteurs de Bollywood, parfois par ses talents d’acteur et parfois, simplement en étant l’icône de l’amour. Les gens le regardent avec beaucoup de respect et ce fil Twitter en parle. Téléchargé sur une page de fans de Twitter, le fil montre les gens qui regardent SRK avec une admiration totale. “Un fil de gens regardent le shah rukh khan comme s’il était l’amour”, lit-on dans la légende.

Dans les images, vous pouvez voir l’actrice Aishwarya Rai, l’acteur Ranveer Singh, Deepika Padukone, Sunny Leone, Kajol et bien d’autres. Regarde:

L’acteur est également connu pour avoir animé une session “Ask SRK” sur Twitter, et en voyant ses réponses, force est d’admettre que son sens de l’humour n’a fait que s’aiguiser avec le temps. Lorsqu’un utilisateur de Twitter a demandé à SRK pourquoi ne grave-t-il pas le CD de son film “Ra.One” à l’occasion de Dussehra, la boutade de Shah Rukh était typiquement pleine d’esprit : “Arre kitna jale pe namak chhidkoge !” De plus, lorsqu’un autre utilisateur lui a demandé quand il prévoyait de faire des films avec son fils cadet AbRam, SRK a laissé les internautes en deux avec sa réponse : “Dès que j’aurai ses dates (AbRam)”.

De plus, un fan a même rendu King Khan nostalgique et émotif en partageant des photos des défunts parents de l’acteur.

“Cadeau pour vous bhai, dekhlo s’il vous plaît bahut mehnat ki hai… Je connais parfaitement nahi hai mais vous l’aimerez .. je vous aime”, a écrit l’utilisateur. Répondant au tweet, Shah Rukh l’a remercié et a déclaré qu’il avait enregistré les photos et “les imprimerai et les garderai dans ma chambre”.

