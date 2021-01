La photographie animalière est une profession très populaire sur Internet. Des images esthétiques d’animaux dans la nature, de jolis arrière-plans et des créatures majestueuses constituent des sections impressionnantes dans les magazines et les sites Web. Regarder la nature et la beauté sur ces photographies inspire souvent des milliers d’autres à prendre un appareil photo et à s’enfuir dans la nature. Cependant, derrière ces jolies photos, il y a une vie de misère.

Les photographes animaliers passent leurs jours et leurs nuits dans certaines des conditions les plus extrêmes, attendant de capturer le moment parfait d’un animal dans sa forme la plus vraie. Cependant, le travail est également extrêmement gratifiant et comporte de nombreux moments amusants dans les coulisses.

Le photographe Joaquim Campa s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour partager certains de ces moments amusants de BTS. Dans un fil de tweet sous-titré «Les animaux interrompant les photographes animaliers», il a partagé 28 magnifiques images d’animaux interagissant avec leurs photographes. En voici quelques-uns avec les interactions homme-animal les plus amusantes. Le fil a plus de 7 lakh aime lakhs de retweets.

Dans celui-ci, la photographe Liba Radova est allongée sur un champ d’herbe, peut-être en train de suivre sa prochaine photo. Mais autour d’elle se trouve ce qui ressemble à un bébé mangouste. Elle baisse la tête pour embrasser la minuscule bête à fourrure.

Sur la deuxième photo, Radova est à nouveau au sol mais cette fois, elle a deux mignons compagnons. Un bébé cerf est perché sur son dos tandis qu’un petit bébé loup regarde sa caméra intriguée, tandis qu’elle regarde le loup avec adoration.

La prochaine série est celle où les animaux considèrent les humains comme un canapé et les utilisent pour leur confort. Sur la première photo, le photographe Gary Man est allongé sur le sol alors qu’un renard est assis sur lui, l’embrassant avec amour. Dans le second, un photographe anonyme est allongé à plat sur le sol alors qu’un phoque est confortablement allongé sur le dos. Un autre présente un photographe peut-être allongé dans le Serengeti alors qu’un bébé guépard est assis sur son épaule. Il a l’air étrangement à l’aise comme s’il posait délibérément pour la caméra.

Alors que les premières images ont été adorables à des degrés divers, la suivante est un peu effrayante. Tous les animaux ne veulent pas être photographiés ou profiter de l’empiètement humain sur leur territoire. Celui-ci présente un photographe avec le dos tourné vers la caméra. Il est attaqué par un aigle géant alors que son appareil photo et son trépied gisaient au sol, probablement jetés pendant la bagarre.

Dans le suivant, un groupe d’hommes s’enfuit, attrapant tout l’équipement qu’ils peuvent saisir, alors qu’un ours s’approche à l’arrière-plan.

Terminer la liste avec des moments où les animaux semblent apprécier les efforts du photographe et les rejoindre dans leur travail.

Si cela n’a pas fait votre journée, nous ne savons pas ce qui le fera.