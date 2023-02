Ce fil Reddit a des femmes discutant si c’est une mauvaise idée de se marier au début de la vingtaine

Nos 20 ans sont les années les plus cruciales de nos vies. Les décisions les plus importantes que nous prenons sont au cours de cette période. En parlant de décisions, beaucoup de femmes se marient au début de la vingtaine. Dans notre pays, en particulier, il y a beaucoup de pression pour trouver un partenaire parfait et ensuite “s’installer”. Pour certains, cela s’avère être la bonne décision et pour d’autres, cela s’avère être un regret. Maintenant, un L’utilisateur de Reddit a lancé un fil de discussion sur le même sujet en demandant aux gens : “Pensez-vous que se marier jeune est une mauvaise idée (début de la vingtaine) ? Et pourquoi ?”

Depuis sa mise en ligne, le fil est devenu viral et a recueilli des tonnes de réponses. Alors que beaucoup pensaient que c’était une mauvaise idée, il y avait des gens qui soutenaient cela.

“Oui. Le cerveau n’est même pas encore complètement développé. La partie qui influence la capacité à prendre des décisions rationnelles ne se développe même pas complètement avant l’âge de 25 ans pour la plupart des gens. Si vous vous aimez à 21 ans et que vous êtes convaincu que vous voudrez toujours passer l’éternité ensemble à 26 ans, alors pourquoi ne pas simplement attendre jusqu’à 26 ans pour en être sûr ?”, a écrit un utilisateur de Reddit. Une autre personne a écrit : “Oui. Vous changez beaucoup entre le début de la vingtaine et la trentaine. Je me suis marié à 19 ans. Nous sommes devenus 2 personnes très différentes avec des ambitions et des objectifs loin d’être les mêmes. Cela nous a tués.”

Voici quelques réponses :

Pendant ce temps, plus tôt, en se rendant sur Reddit, une personne a demandé s’il était juste que son épouse commence à travailler. Dans le message, il a mentionné qu’il était en couple avec cette fille depuis 6 ans. Au départ, elle était très ambitieuse et passionnée, mais sa famille ne la soutenait pas et elle leur a cédé en choisissant de ne pas poursuivre les choses qu’elle voulait. « Depuis 2 ans, j’ai l’impression que nos attentes ne correspondent pas. Elle a changé et n’est plus ambitieuse et passionnée par les choses comme elle l’était auparavant. Elle est également devenue plus conservatrice et traditionnelle et veut être une femme au foyer après le mariage, notre niveau de communication s’est également effondré parce que parfois nous avons tous les deux l’impression de ne plus nous comprendre”, a-t-il déclaré. mentionné.

Cherchant des conseils auprès d’internautes, il a mentionné qu’ils avaient tous deux parlé l’un de l’autre aux parents et qu’il n’avait que quelques jours pour décider s’il voulait se marier ou non.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici