« Ce feu est une bête »: un incendie menace Edson à moins de 2 km de la ville

Les responsables des municipalités à l’ouest d’Edmonton disent que la situation des incendies de forêt est « catastrophique », avec des flammes à moins de deux kilomètres de la ville d’Edson.

Un ordre d’évacuation a été émis pour la ville et certaines parties du comté de Yellowhead vendredi soir alors que les incendies sautaient les gardes et se rapprochaient des zones peuplées.

Dans une mise à jour vidéo de samedi, le maire d’Edson, Kevin Zahara, a plaidé pour que toute personne encore dans la communauté d’environ 8 000 personnes parte.

« Cela va être une situation très grave. Nous avons toujours dit que nous allions être honnêtes sur ce qui se passe. Ce n’est pas bon et ce feu est une bête », a-t-il déclaré.

« Avec même toutes les ressources que nous avons ici actuellement et celles qui arrivent … ce ne sera toujours pas suffisant pour faire face à ce qui va potentiellement se produire ici plus tard dans la journée. »

Dans la même mise à jour, le directeur administratif du comté de Yellowhead, Luc Mercier, a déclaré que les principales communautés menaçant les incendies s’étendent sur 130 000 hectares et ont « considérablement augmenté » en 24 heures, le feu se propageant dans trois directions différentes.

Mercier a déclaré que l’une de ces zones de croissance brûle à seulement 1,5 kilomètre au sud d’Edson et a endommagé la région de Willmore Park.

« Notre demande est que nos résidents respectent l’ordre d’évacuation, car ce n’est pas un test. C’est la vraie vie », a-t-il déclaré.

Le maire du comté de Yellowhead, Wade Williams, a déclaré que lui et Zahara avaient parlé avec le ministre des Forêts et des Parcs de l’Alberta, Todd Loewen, samedi matin. Il a ajouté que Loewen leur avait assuré que davantage de ressources étaient mobilisées pour lutter contre l’incendie.

« Nous ne saurions trop insister : il est temps de quitter cette zone. Faites vos bagages et partez », a déclaré Williams.

« La nuit dernière, le feu qui a frappé l’autoroute 47 a parcouru plus de 30 [kilometres] au cours des dernières 24 heures », a-t-il déclaré. « C’est incroyable. Ce n’est pas quelque chose qu’on voit jamais. »

Les responsables ont averti que les résidents qui ont été forcés de quitter leur domicile devraient s’attendre à être absents pendant un certain temps. Mercier a déclaré que les gens devraient s’attendre à ce que l’ordre d’évacuation soit en vigueur au moins jusqu’à mercredi prochain.

Danger d’incendie extrême dans la zone forestière d’Edson

C’est la deuxième fois que les habitants d’Edson sont contraints de fuir leur domicile en un peu plus d’un mois.

La ville a été évacuée le 5 mai en raison d’un incendie envahissant, mais les résidents ont été autorisés à revenir le 8 mai. D’autres parties du comté de Yellowhead ont également dû évacuer en mai, mais à la fin du mois, tout le monde avait été autorisé à revenir.

Dans le hameau de Peers, en Alberta, samedi, dans la zone d’évacuation du comté de Yellowhead, Alex Leonard a déclaré que la situation était « surréaliste ».

Il a dit qu’il restait pour l’instant.

« Je connais tout le monde – je conduis des véhicules qui peuvent aider les gens », a-t-il déclaré.

Mais il a déclaré que le danger d’incendie au cours du mois dernier avait mis les gens sur les nerfs.

« Je vais au travail et je sors dans les bois – est-ce que ça va être en feu quand j’y arriverai ? Est-ce que je vais pouvoir sortir ? Est-ce que je vais être en sécurité ? »

Alex Leonard a déclaré que les inquiétudes liées aux incendies de forêt faisaient des ravages à Peers, en Alberta, le 10 juin 2023. (Jamie McCannel/CBC)

Melissa Story, agente d’information provinciale sur les feux de forêt en Alberta, a déclaré que plus de 100 pompiers de forêt combattent l’incendie le plus proche d’Edson, qui fait partie du plus grand incendie de forêt du complexe de Pembina.

« Nous faisons tout notre possible pour renforcer les lignes de confinement du côté nord de [the fire] », a-t-elle déclaré dans une interview.

« Nous constatons des conditions venteuses dans cette zone. Nous constatons également des températures élevées, ce qui va ajouter au comportement des incendies de forêt et au danger d’incendie de forêt dans cette zone. »

Le danger d’incendie a été extrême dans la région forestière d’Edson alors que les conditions chaudes et sèches reviennent dans la province. Des avertissements de chaleur sont en vigueur pour une grande partie de la province, avec des températures avoisinant les 30 °C.

Le météorologue Brennan Allen, d’Environnement et Changement climatique Canada, a déclaré qu’un maximum diurne typique pour la région d’Edson à cette période de l’année est de 19 ° C.

« Pour vous donner une idée, nous prévoyons aujourd’hui un maximum de 29 °C, soit 10 degrés au-dessus de la normale, donc c’est assez important », a-t-il déclaré à CBC samedi.

Allen a déclaré que la région pourrait voir des orages à partir de samedi soir, mais un changement plus important du régime météorologique n’est pas prévu avant le milieu de la semaine prochaine.

« Cela pourrait apporter des pluies importantes. Il est un peu trop tôt pour dire à quoi ressembleraient les quantités, mais certainement un grand changement par rapport à ce que nous avons vu ces derniers jours. Cela semble donc prometteur. »

Gerry Clarke, coordinateur de l’équipe d’intervention d’urgence de la ville d’Edmonton, se tient devant le centre d’accueil des évacués au Edmonton Expo Centre le 10 juin 2023. (Caleb Perreaux/Radio-Canada)

Edson se trouve à environ 200 kilomètres à l’ouest d’Edmonton, et les personnes évacuées ont été invitées à s’inscrire au centre d’accueil d’Edmonton Expo.

Gerry Clarke, coordinateur de l’équipe d’intervention d’urgence de la ville d’Edmonton, a déclaré que plus de 250 personnes se sont inscrites au centre d’accueil et qu’environ 50 personnes y ont dormi pendant la nuit.

« L’ambiance à l’intérieur est assez sombre », a-t-il déclaré.

« Ils sont ici de leur plein gré – ils ne veulent probablement pas être ici, mais au moins ils ont un toit au-dessus de leur tête. »

Beaucoup plus de personnes ont fui Edson, mais Clarke a déclaré qu’il soupçonne que beaucoup ont fait leurs propres plans pour rester ailleurs.

Samedi après-midi, le tableau de bord des incendies de forêt de l’Alberta a répertorié 75 incendies de forêt actifs dans toute la province, dont 24 incontrôlables.