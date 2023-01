Ce fan de Bollywood veut jumeler SRK-Shefali Shah dans un film et nous sommes là pour ça

Pour beaucoup, la superstar Shah Rukh Khan est l’incarnation ultime de la romance. Avec des films comme Dilwale Dulhania Le Jayenge, Dil Toh Pagal Hai, Kuch Kuch Hota Hai, Devdas, Kal Ho Naa Ho et Veer-Zaara, il a fait pâlir ses fans et a gagné l’épithète de “le roi de la romance”. Il a inspiré une foule de jeunes acteurs de Bollywood, parfois par ses talents d’acteur et parfois, simplement en étant l’icône de l’amour. L’acteur a travaillé avec la plupart des actrices de Bollywood. Cependant, un fan de Twitter a suggéré une nouvelle théorie pour le roi de la romance où elle veut désespérément qu’il travaille avec l’actrice Shefali Shah.

“Écoutez-moi. Une comédie romantique où deux meilleures amies adolescentes ont installé leurs parents célibataires respectifs, SRK et Shefali Shah”, a-t-elle écrit sur son fil Twitter. Jetez un œil :

Écoutez-moi. Une comédie romantique où deux meilleurs amis adolescents ont créé leurs parents célibataires respectifs SRK et Shefali Shah SRK ne sont pas sortis ensemble depuis 20 ans et il cherche toujours à recréer une romance stéréotypée des années 90 et Shefali Shah est une vierge qui n’est absolument pas affectée par ses charmes. — Ishmeet Nagpal ️‍ (@IshmeetNagpal) 4 janvier 2023

Plus loin dans le fil, elle a également posté ses photos en écrivant: “SRK en tant que papa adoré dans plus de films quand parce que regarde-le.”

Le fil est maintenant devenu viral avec des tonnes de réponses. Un utilisateur de Twitter a écrit : « J’adore l’idée ! Mais pourquoi avez-vous dû m’attaquer comme ça pour être une vierge.” Une autre personne a écrit: “J’ai adoré le concept… Je peux totalement voir @iamsrk dans ses années 50 apni baahein failaye et @ShefaliShah_going all ughhhh…. Et les enfants! Wow! ! Génial!!”

Pendant ce temps, plus tôt, un fil devenu viral montrait des gens regardant SRK avec une admiration totale. “Un groupe de personnes regardent le shah rukh khan comme s’il était amoureux”, lit-on dans la légende. Sur les images, vous pouvez voir l’actrice Aishwarya Rai, l’acteur Ranveer Singh, Deepika Padukone, Sunny Leone, Kajol et bien d’autres.

L’acteur est également connu pour avoir animé une session “Ask SRK” sur Twitter, et en voyant ses réponses, force est d’admettre que son sens de l’humour n’a fait que s’aiguiser avec le temps. Lorsqu’un utilisateur de Twitter a demandé à SRK pourquoi ne grave-t-il pas le CD de son film “Ra.One” à l’occasion de Dussehra, la boutade de Shah Rukh était typiquement pleine d’esprit : “Arre kitna jale pe namak chhidkoge !” De plus, lorsqu’un autre utilisateur lui a demandé quand il prévoyait de faire des films avec son fils cadet AbRam, SRK a laissé les internautes en deux avec sa réponse : “Dès que j’aurai ses dates (AbRam)”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici