Ce fan de Beyoncé a décroché un billet pas cher — en attendant la dernière minute pour l’acheter

Si vous espériez voir Beyoncé lors de sa dernière tournée canadienne à Vancouver lundi, mais que vous ne pouvez pas vous permettre les prix élevés des billets, vous pourrez peut-être conclure un accord – si vous êtes prêt à attendre.

C’est ce qu’a fait le fan Zaid Dagamseh lorsque l’icône de la musique s’est produite à Toronto plus tôt cet été et que les revendeurs proposaient des places de choix pour ce spectacle entre 1 200 et 30 000 $ pièce.

« Est-ce que Beyoncé sait combien coûtent ses billets ? » Dagamseh a dit Coût de la vie.

« Je ne sais pas quelle est sa conception du prix cher – si elle sait même ce que coûte la lessive. Je suis sûr que Beyoncé se demande, qu’est-ce que deux mille dollars ? C’est comme le petit-déjeuner ou quelque chose comme ça. »

Dagamseh voulait payer 200 $, ce qui correspond à peu près au prix auquel se vendait un siège dans les saignements de nez lorsque les billets pour le Renaissance World Tour ont été lancés pour la première fois en février. Mais Dagamseh ne voulait pas regarder Queen Bey de loin sur un écran, il voulait s’asseoir de près – et pensait qu’il pourrait le faire s’il attendait la dernière minute pour acheter son billet.

Zaid Dagamseh, à droite, a obtenu un billet bon marché pour le concert de Beyoncé à Toronto le 9 juillet en attendant quelques minutes avant le spectacle pour l’acheter. À l’extérieur du Centre Rogers, il a croisé ses amis Chantelle Wardak, à gauche, et Adrian Arnieri. (Danielle Nerman/CBC)

Selon un courtier indépendant de Toronto, les chances de Dagamseh étaient plutôt bonnes.

« Les prix des billets évoluent dans une économie de marché », a déclaré Shiraz Mawani, qui aide les gens à trouver des billets pour des événements et les revend. « Donc les prix montent, les prix baissent. Mais à mesure que l’on se rapproche de l’événement, les prix baissent généralement. »

Le fait que Beyoncé donne des concerts consécutifs à Toronto joue également en faveur de Dagamseh, a déclaré Mawani.

« S’il y a deux spectacles, cela signifie essentiellement qu’il y a deux fois plus de stock disponible et que vous pouvez en quelque sorte avoir l’opportunité de trouver quelque chose d’un peu moins cher. »

Pour savoir jusqu’où les prix baisseraient, le Coût de la vie L’équipe a pris des captures d’écran de plusieurs billets pour le concert de Beyoncé le 8 juillet au Centre Rogers dont les revendeurs sur StubHub ont réduit le prix à la dernière minute.

Dans l’heure qui a précédé le spectacle, les sièges au sol qui avaient été vendus pour des milliers de dollars quelques heures plus tôt ont commencé à baisser de prix.

Plus l’heure du concert de Beyoncé à Toronto se rapprochait du 8 juillet, plus les prix des billets dans la section étage commençaient à baisser. (StubHub)

Dagamseh pariait que le même scénario se reproduirait pour le deuxième concert de Beyoncé, le 9 juillet. Sans trouver de place à côté de la scène, il a acheté un billet au premier rang dans la section située juste au-dessus du sol.

Le billet avait une valeur nominale de 680 dollars, mais Dagamseh l’a obtenu pour 200 dollars, soit moins d’un tiers du prix initial, auprès d’un groupe d’achat et de vente sur Facebook, 15 minutes avant le début du spectacle.

La vue depuis le siège que Zaid Dagamseh a acheté 200 $ à la dernière minute pour le concert de Beyoncé: Renaissance World Tour le 9 juillet 2023 au Rogers Centre de Toronto. La valeur nominale du billet était de 680 $. (Soumis par Zaid Dagamseh)

Comment repérer un escroc

Mawani affirme qu’acheter des billets pour des événements sur Facebook et d’autres médias sociaux peut être risqué.

« De toute évidence, il n’existe pas de manière parfaite à 100% de procéder lorsque vous effectuez une transaction privée comme celle-là », a-t-il déclaré.

Pour rendre le processus plus sûr, Mawani suggère de vérifier le profil Facebook du vendeur et de rechercher les signaux d’alarme. S’il a été créé en quelques semaines, c’est le signe qu’une personne fait peut-être de la publicité pour de faux billets.

Il dit que vous ne devriez acheter qu’auprès d’un vendeur ayant un historique de publications et de photos remontant à plusieurs années et qui vit dans la même ville ou le même pays où se déroule le concert.

Les acheteurs doivent également insister pour envoyer de l’argent à des inconnus via PayPal et utiliser le payer pour un article ou un service fonctionnalité car elle donne droit aux acheteurs à un remboursement si les vendeurs ne livrent pas les billets.

Shiraz Mawani, un courtier en billets indépendant qui aide les gens à trouver des billets pour des événements et à les revendre, affirme qu’attendre la dernière minute avant le début d’un spectacle peut être une tactique utile pour obtenir des places moins chères. (Soumis par Shiraz Mawani)

Mawani dit qu’il a été brûlé un jour par un vendeur privé sur Craigslist qui vendait quatre billets pour un match des Maple Leafs de Toronto. Après avoir envoyé l’argent par virement électronique Interac, Mawani a déclaré que le vendeur l’avait fantôme.

« Pas de réponse. Le gars disparaît… les emails rebondissent. Je ne peux rien faire. »

Les virements électroniques « ne peuvent pas être annulés une fois que le destinataire a déposé les fonds », selon le Site Internet Interac .

La soirée des filles gâchée

Lors d’un achat sur des sites de revente de billets, tels que SiègeGeek , Sièges vifs et StubHub, les acheteurs ont la garantie d’un remboursement en cas de problème.

C’est ce qui est arrivé à Amanda Dias et à ses trois amies lorsqu’elles sont allées voir le deuxième show de Beyoncé à Toronto cet été. Ils n’ont jamais franchi les portes du Centre Rogers parce que deux des quatre billets qu’ils ont achetés auprès d’un revendeur sur StubHub trois semaines auparavant avaient déjà été numérisés par un autre détenteur de billet.

Amanda Dias, devant à droite, photographiée avec des amis devant le Centre Rogers avant la deuxième soirée de la tournée Renaissance de Beyoncé à Toronto. (Soumis par Amanda Diaz)

Dias a déclaré que c’était un soulagement de savoir qu’elle serait remboursée pour son billet, mais il lui manque toujours des centaines de dollars pour l’essence qu’elle a dépensée pour son voyage de Georgetown, en Ontario, au Big Smoke, ainsi que pour les trajets Uber et une nouvelle tenue pour laquelle elle a acheté. le concert.

« C’était une soirée entre filles », a déclaré Dias. « J’ai un enfant de quatre ans à la maison, alors j’ai pris des dispositions importantes pour venir ici. »

Coût de la vie7h57Comment obtenir des places bon marché (et fantastiques !) pour un concert

Avec les grands concerts dans les stades comme Coldplay et Aerosmith qui auront lieu au Canada cet automne, les occasions ne manquent pas d’essayer de décrocher une place à la dernière minute. Mais probablement – ​​un seul siège.

Heureusement pour Dagamseh, c’était tout ce dont il avait besoin.

« Si vous voulez vous asseoir ensemble, vous jouez. Ça va être dur », a déclaré Dagamseh.

« Si vous êtes un ranger solitaire, tout va bien. »