Ce fan a façonné la politique anti-discrimination dans le cricket australien après avoir allégué des abus raciaux lors d’un match

Deux ans après avoir allégué qu’il avait été victime de violences raciales lors d’un match de cricket, un fan indien a contribué à façonner la manière dont le sport s’attaque à la discrimination en Australie.

Krishna Kumar assistait au troisième jour du match test de 2021 entre l’Australie et l’Inde au Sydney Cricket Ground (SCG) lorsqu’il a entendu des chants de “curry munchers” destinés aux joueurs et fans indiens.

Il est retourné au SCG le cinquième jour du test, quand, dit-il, il a été victime de profilage racial par le personnel de sécurité.

Selon Kumar, cela incluait de se faire dire de “retourner d’où vous veniez” par un membre du personnel qui examinait les banderoles antiracistes qu’il avait espéré planter.

Il a également déclaré avoir été soumis à une fouille “inutile” de deux minutes et demie avec un détecteur de métal et à ce qu’il considérait comme une présence de sécurité plus stricte pour les supporters indiens une fois à l’intérieur du stade.

Au lendemain du match, Kumar, qui vit à Sydney avec sa femme et ses deux enfants, a déposé deux plaintes : une contre Cricket Australia (CA), l’instance dirigeante nationale du sport, et une autre contre Venues NSW, propriétaire du SCG.

Au début, dit-il, les progrès étaient lents et les réponses n’arrivaient pas.

“Au moment où nous avons clos les plaintes, c’était en mars ou avril 2022, il a donc fallu presque 14 à 15 mois d’allers-retours et d’allers-retours”, a déclaré Kumar à CNN Sports. “Cela a un peu nui à votre santé mentale.”

Avance rapide jusqu’en 2023 et Kumar se sent un peu plus optimiste.

Depuis qu’il a déposé des plaintes via Anti-Discrimination New South Wales – une branche du gouvernement local agissant en tant qu’intermédiaire – il a reçu des excuses écrites de CA et a été informé qu’il y aurait un examen du processus de plainte de l’organe directeur.

Il a également été informé que ses efforts avaient contribué à la signature par CA des directives sur le racisme des spectateurs, élaborées par la Commission australienne des droits de l’homme.

Les directives identifient les actions que les spectateurs, les officiels et les joueurs peuvent entreprendre lorsqu’ils voient ou subissent du racisme sur les sites sportifs, ainsi que des mesures pour empêcher le racisme de se produire en premier lieu.

CA a également donné à Kumar l’opportunité de contribuer à une série de films anti-discrimination, qui mettent en vedette les joueurs australiens Usman Khawaja et Beth Mooney et sont diffusés sur grand écran lors de matchs internationaux organisés par CA cette saison.

Cela impliquait de fournir des commentaires avant et après la production et d’offrir des commentaires sur le script.

Après avoir déposé une plainte auprès de Venues NSW, Kumar dit qu’on lui a initialement proposé des billets pour des événements et une adhésion au SCG.

Il a cependant refusé, au motif qu’il voulait « rendre compte de ce qui s’est passé », plutôt qu’une indemnisation.

Plusieurs mois plus tard, Venues NSW lui a dit que le personnel recevrait une formation sur la façon dont il interagit avec les clients et qu’il y aurait une plus grande clarté pour les spectateurs concernant ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas afficher sur les bannières.

Selon Kumar, Venues NSW a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve concluante pour prouver qu’un membre du personnel de sécurité lui avait dit de retourner d’où il venait.

Mais il se sent néanmoins satisfait de l’issue des deux plaintes.

“Si vous défendez ce que vous pensez être la bonne chose, vous pouvez obtenir les résultats souhaités”, déclare Kumar.

“Si mon histoire peut faire ressortir cela en termes de : c’est ce que j’ai fait et ce sont les résultats que j’ai obtenus et ce sont des changements systémiques qui se sont produits”, ajoute-t-il, “je pense que c’est une victoire en soi.”

Le récit de Kumar sur les abus raciaux qu’il dit avoir reçus au SCG il y a deux ans n’est pas une anomalie dans le cricket australien.

Khawaja, un batteur de premier ordre et le premier et le seul joueur de cricket test musulman d’Australie, a récemment déclaré au Sydney Morning Herald qu’il était appelé un mangeur de curry “tout le temps” en grandissant, ajoutant qu’en raison de son héritage pakistanais, il avait du mal à rapport à l’équipe de cricket d’Australie jusqu’à l’âge de 13 ou 14 ans.

“Vous voyez des joueurs de cricket du Sri Lanka, du Bangladesh, du Pakistan, de l’Inde, partout à un niveau jeune [in Australia]», a déclaré Khawaja à SMH.

«Mais à mesure que vous vous élevez à un niveau de haute performance, cela chute de façon exponentielle. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. C’est là que j’essaie de travailler avec Cricket Australia, en disant : « Écoutez, les gars… vous investissez beaucoup d’argent là-dedans, mais quelque chose ne va pas. Vous le faites depuis 10 ans et rien n’a changé.

Le problème, dit Khawaja, est que les administrateurs, les sélecteurs et les entraîneurs de cricket sont en grande partie blancs – même si CA a développé une série de «solutions d’inclusion» pour créer de nouvelles opportunités et assurer une représentation diversifiée dans les clubs à travers le pays.

Quant à Kumar, il appelle Khawaja une figure “inspirante” pour les résidents australiens nés en Asie du Sud comme lui.

“Il n’a aucune idée à quel point il aide réellement la prochaine génération en leur faisant croire qu’il est impossible de porter ce vert ample”, dit-il, se référant à la casquette verte emblématique portée par les joueurs de cricket australiens.

Kumar n’a pas participé à un match test en Australie depuis le cinquième jour du match entre l’Australie et l’Inde au SCG il y a deux ans.

Il a cependant assisté à la Coupe du monde T20 de l’année dernière en Australie, organisée et supervisée par l’International Cricket Council, l’instance dirigeante mondiale du sport.

Ses deux fils étaient des mascottes pendant le tournoi, et c’est en partie pour eux, dit Kumar, qu’il a choisi de poursuivre ses plaintes auprès de CA et de Venues NSW.

“En tant que parent, vous devez suivre l’exemple”, ajoute-t-il. “Pour moi, il est essentiel qu’ils aient une meilleure expérience lorsqu’ils grandissent et qu’ils ne fassent pas plus d’efforts à cause de la couleur de leur peau.”