Cela fait près de 18 ans depuis la sortie du premier film de Rajkumar Hirani, « Munna Bhai MBBS ». Le film mettait en vedette Sanjay Dutt dans le rôle principal et Arshad Warsi comme son meilleur ami et acolyte Circuit. Maintenant, après ces nombreuses années, un fan a découvert un fait inhabituel sur le personnage d’Arshad qui a époustouflé beaucoup. Une page meme a partagé une photo de Circuit du générique de fin de ‘Munna Bhai MBBS’

Sur la photo, Circuit est vu comme un homme marié avec une femme et un fils affectueusement appelé Short Circuit. Cependant, les gens ont réalisé maintenant que le personnage d’Arshad a épousé l’une des infirmières de l’hôpital où Munna (Sanjay) a étudié et vécu.

Le mème est sous-titré comme « Quel âge aviez-vous lorsque vous avez réalisé que Circuit dans ‘Munna Bhai MBBS’ a épousé l’infirmière de la faculté de médecine? »

Plus tôt lors d’une interaction avec Hindustan Times, lorsqu’on a demandé à Arshad si le troisième volet de « Munna Bhai » avait lieu, il a dit : « Il ne se passe rien. Je pense que vous devriez tous aller chez Vidhu Vinod Chopra et Raju et les menacer de commence vite. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça va marcher. Ça fait un peu trop longtemps. Raju est occupé avec d’autres choses. Je ne pense pas. «

Warsi a ajouté: « Triste pour nous tous. »

En cage avec la popularité de Circuit, l’acteur avait également déclaré: « Je me sens en tant qu’acteur, votre travail est de divertir les gens. J’aime faire ce que les gens aiment voir. C’est comme quand on regarde un film, on regarde toujours un film que nous aimons regarder. Pas celui que nous n’aimons pas regarder. C’est juste comme ça. Si les gens veulent voir quelque chose, je suis plus qu’heureux de le faire. Alors je sais que tout le monde aime la comédie. Je le fais , je n’ai aucun scrupule à le faire. Mais dire ça, ça ne veut pas dire que je n’aime pas faire autre chose. J’aime faire des rôles sérieux. Mais ça dépend de quel film il s’agit. »