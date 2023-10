Nouvelles

Durée 1:35

Au large de la côte sud-ouest de la Finlande, les habitants de l’archipel isolé de Turku se font livrer leur courrier par Peter Mustelin, qui parcourt 40 kilomètres en bateau une fois par vendredi, emmenant occasionnellement son fils avec lui. Mustelin affirme que son travail ne se limite pas à livrer des lettres et qu’il se sent responsable de surveiller les gens. Il livre même de la nourriture si les gens en font la demande, même s’il n’est pas payé par le service postal pour le faire. Les eaux deviennent difficiles à naviguer en hiver, mais Mustelin s’en sort, attiré par le charme et la beauté de la région et le rôle unique qu’il y joue.