Ce fabricant indien de casques permet aux motards de respirer un air plus pur

Le fabricant indien de casques Shellios Technolabs propose une nouvelle génération de casques dotés d’un système de purification de l’air. Ce système permet au porteur de respirer un air beaucoup moins pollué que d’habitude, une aubaine dans un pays où la pollution urbaine est un problème majeur. La série de casques Puros de Shellios intègre un filtre HEPA H13 et un ventilateur. Ce système, conçu pour purifier l’air qui entre dans le casque, est placé à l’arrière du casque. Son but est de filtrer l’air des impuretés et particules fines qu’il peut contenir, avant qu’il n’entre dans le casque et que le pilote ne l’inspire. Selon le fabricant, cette technologie réduit l’exposition à la pollution de plus de 80% pour le porteur. Le ventilateur réduit également la buée sur la visière et les sensations d’étouffement.

Cette initiative est soutenue par le gouvernement indien. Le casque y est vendu au prix de 4500 roupies, soit un peu plus de 56 US$. Il convient de noter que ces types de filtres doivent être changés régulièrement, surtout si l’environnement environnant est généralement sale. Attention : bien que ce casque réponde aux normes locales, il ne pourra en aucun cas être utilisé en Europe, où les crash-tests sont beaucoup plus sévères.

Afin de protéger les usagers de la route d’un air pollué, également porteur de virus, les équipementiers et les constructeurs automobiles imaginent désormais toutes sortes de moyens pour rendre plus sain l’air que nous respirons dans nos voitures ou dans la rue. Des solutions ont récemment été développées pour garantir un air plus pur dans les intérieurs des voitures du futur, sans oublier une paire d’écouteurs qui fait également office de purificateur d’air.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici