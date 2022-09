Ce duo s’est rencontré lors de leur premier rendez-vous avec Bumble et l’a transformé en concert

Si vous pensiez que les applications de rencontres avaient éteint l’étincelle de la romance au lieu d’être son amadou, il existe maintenant des preuves vidéo que vous vous êtes peut-être trompé. Qui a dit que la romance était morte ? Beaucoup de monde, mais certainement pas ces deux jeunes à leur premier rendez-vous avec Bumble. Dans la vidéo, on peut voir le duo chanter All I Want de Kodaline ensemble pendant que l’un d’eux le joue à la guitare. Il est probablement sûr de dire que toute date où vous chantez All I Want ensemble est probablement une réussite.

La romance est-elle vivante depuis tout ce temps ? Les utilisateurs de Twitter attendent certainement leur tour pour avoir une sorte de réalisation heureuse maintenant. Il ne faut probablement pas être surpris si les abonnements Bumble voient une hausse dans un proche avenir.

Premières dates bumble qui ressemblent à ça>>>> pic.twitter.com/YppfBHdh78 — ds_ (@yoongi_side_hoe) 24 septembre 2022

Il est temps d’installer Bumble https://t.co/fNyuDjEfxH – Dr Anshh (@Pvt_insaann) 26 septembre 2022

n’aurait pas dû supprimer bumble https://t.co/fon8F0KHhC — Meghna Rakshit (@MeghnaRakshit) 26 septembre 2022

Dieu c’est encore moi https://t.co/Q6Y8xG3JZ3 — baskarzayfi (@hoexaifa) 25 septembre 2022

Tout ce que je veux, c’est ça 😭😭😭 https://t.co/vdBDPUhPEa – bot (@Anirudh_Noob) 25 septembre 2022

Ok ..J’ai besoin de télécharger bumble..🙃🙃 https://t.co/Rc4S1KHcIB – pfp (@p_for_panda) 25 septembre 2022

Pendant la pandémie de Covid-19, les applications de rencontres sont venues au secours des personnes du monde entier hantées par la solitude. Par exemple, Tinder a annoncé en 2020 que la messagerie et le balayage avaient considérablement augmenté d’ici la fin de l’année par rapport au mois de février pré-pandémique.

Avec des millions de personnes coincées à la maison à la recherche d’un match potentiel, les conversations se sont déplacées vers les maisons verrouillées des cafés et les applications de rencontres sont devenues créatives alors qu’elles tentaient de satisfaire leur clientèle en utilisant diverses tendances pour transformer une année relativement ennuyeuse en une année passionnante.

La déclaration de Tinder disait: «Pendant qu’IRL était en pause, les membres se sont tournés vers Tinder pour partager les plus grands moments culturels de 2020. Les gens ont utilisé Tinder pour discuter, se rencontrer, passer du temps et échanger des hacks et haussements d’épaules créatifs, tout en restant socialement et physiquement éloignés. Les biographies de Tinder étaient un moyen pour les membres de montrer qui ils étaient et ce qui les intéressait, et les profils n’ont jamais été aussi créatifs, dynamiques ou révélateurs qu’ils ne l’étaient en 2020. Et bien qu’ils aient été lancés plus que jamais, ils ont quand même réussi à définissent sans vergogne leurs propres règles de rencontres.

