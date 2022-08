Ce duo père-fils de Pune facilite le “dernier voyage” des êtres chers ; Voici comment

La mort est inévitable et nous le savons tous. Mais lorsque l’être aimé part pour ce dernier voyage, il n’est pas toujours facile de sortir de ce chagrin et de penser concrètement aux derniers rituels. Quand un groupe de personnes attentionnées qui ont un meilleur contact avec la localité est autour de vous à ce moment-là, vous avez de la chance. Sinon, dans une nouvelle ville, il devient difficile d’accomplir les formalités et les rituels religieux à ce moment précis. Un travailleur social des villes jumelles voisines de Pune, Pimpri-Chincwad, offre son aide dans une telle situation.

Devbappa Jamkar, octogénaire maintenant, fournit volontairement toute cette aide depuis 40 ans. Aujourd’hui, son fils a pris une longueur d’avance et propose tous ces derniers services de droits en ligne.

Beaucoup de gens ignorent les détails des rituels hindous qui sont inclus dans les derniers rites. Devbappa avait l’habitude de rester près du crématorium et il a en fait aidé des centaines de personnes lors des derniers rites de leurs proches.

Jamkar lui-même est devenu l’un des Khandekaris – des personnes qui soulèvent le cadavre sur leurs épaules pour l’emmener au crématorium – à plusieurs reprises, alors que peu de parents étaient présents. Il avait l’habitude de guider les gens sur où obtenir tous les types de matériel funéraire, où aller pour asthi visarjan, où trouver un pandit pour effectuer les derniers rites. Maintenant, le fils de Jamkar, Khandero, a mis au point un portail Web appelé http://mokshprapti.com/ pour fournir tous ces services à portée de clic.

Khanderao a déclaré : « Pune a maintenant un visage cosmopolite. En raison du secteur informatique, de nombreux citoyens ont migré vers la région de Pune et Pimpri Chinchwad. Ils ne sont pas conscients des endroits où aller dans ces moments-là. Nous leur fournissons donc les services qu’ils souhaitent en un seul clic. »

De l’obtention d’une ambulance à l’attachement du corps et de l’obtention de vêtements particuliers à asthi visrjan, tous les services religieux sont fournis. De la paperasserie aux rituels de 13 jours après la mort (Terahavi), mokshprapti donne toutes sortes de solutions.

Fait intéressant, Mokshprapti.com offre également des services pour les derniers rites des animaux de compagnie. Ils guident les propriétaires d’animaux dans toutes les formalités et s’occupent du dernier voyage de ces animaux.

