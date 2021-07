Ce duo de tailleurs du Kerala porte des vêtements assortis depuis 25 ans, voici pourquoi

Avec les détaillants qui produisent souvent des vêtements en masse de nos jours, il est souvent probable que deux personnes finissent par porter le même ensemble de vêtements, ce qui se «jume» involontairement. Mais pour Raveendran Pillai et Udayakumar du district d’Alappuzha au Kerala, porter des vêtements assortis est une sorte de rituel depuis 25 ans. En 1982, Udayakumar a été présenté à Raveendran par le frère aîné de l’ancien, Thilakan, et 4 décennies plus tard, le duo, tous deux tailleurs de profession, a toujours porté exactement les mêmes vêtements chaque fois qu’ils sortent ensemble, a rapporté The News Mnute.

Les deux amis sont devenus connus sous le nom de « Paachu et Kovalan » d’après deux personnages de dessins animés célèbres créés par feu PK Manthri et parus dans Manorajyam, un magazine malayalam. Après avoir entrepris un voyage d’amitié pendant des années, ils ont tous deux apporté deux unités et en ont fait un seul magasin de couture et l’ont nommé d’après leurs surnoms, l’appelant PK tailleurs.

«Nous avons en quelque sorte sympathisé dès que nous nous sommes présentés l’un à l’autre. Six ans plus tard – en 1988 – nous avons réuni nos unités et en avons fait un seul magasin de couture appelé PK Tailors », a déclaré Raveendran.

Leurs familles, qui portaient également des vêtements assortis au début, mais qui ont arrêté plus tard, soutiennent également la manière originale du duo.

Le duo a un total de 40 paires de tenues assorties et ils s’assurent de porter les mêmes vêtements tous les jours, des chemises et des pantalons assortis. Les seules exceptions sont généralement les dimanches lorsqu’ils partent séparément. Nous nous assurons de porter les mêmes chemises et pantalons tous les jours.

Dans un cas quelque peu similaire mais étrangement étrange, un groupe de meilleures amies depuis 17 ans a découvert qu’elles étaient en fait des sœurs. Ashley Thomas et Latoya Wimberly avaient beaucoup en commun pendant leur enfance à Philadelphie. Enfants, ils avaient des traits du visage similaires et portaient même des chaussures de la même taille, a rapporté CNN.

Ils s’étaient rencontrés une fois en 2004 lors d’une fête d’anniversaire et s’étaient entendus instantanément. « Collés l’un à l’autre comme de la colle », le duo s’est toujours qualifié de sœurs.

Mais des années plus tard, lors d’une fête organisée par Wimberly pour célébrer ses fiançailles, Thomas avait partagé des photos de là-bas qui comprenaient son père Kenneth Wimberly et un ami de feu la mère de Thomas a reconnu Kenneth. Les deux femmes ont partagé l’argent pour un test ADN et ont découvert qu’elles étaient en fait des demi-sœurs.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici