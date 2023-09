Ce duo canadien mec-chien figurera 6 fois dans le livre Guinness World Records 2024.

Nouvelles

Durée 0:58

Un Canadien et son chien ont battu plusieurs records du monde Guinness, notamment celui du lancer de disque volant le plus loin attrapé par un chien et celui du lancer et de l’attrapage de disque volant le plus long sur des patins à glace. Rob McLeod et son chien, Sailor, figureront six fois dans l’édition 2024 du livre Guinness World Records.