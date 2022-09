Ce dont François Legault parle quand il parle d’immigration

Il peut être difficile de savoir ce que François Legault pense réellement de l’immigration.

L’enjeu n’était pas au cœur des premières campagnes qu’il a menées à la tête de la Coalition Avenir Québec, parti qu’il a cofondé avec un ami milliardaire.

Cependant, après quelques résultats électoraux médiocres en 2012 et 2014, Legault a commencé à augmenter l’immigration de plus en plus fréquemment. Sa proposition de réduire les niveaux d’immigration et d’imposer un test de valeurs aux nouveaux arrivants était la pièce maîtresse de la plate-forme du parti en 2018, par exemple, lorsqu’il a accédé au pouvoir avec une majorité convaincante.

Mais alors comme aujourd’hui, quand Legault parle d’immigration, il est susceptible de proférer des mensonges, des contradictions ou de flirter avec la xénophobie pure et simple — souvent avant de se corriger.

Et maintenant, l’immigration est de nouveau au premier plan de la plate-forme de la CAQ alors qu’elle fait campagne pour un autre mandat au gouvernement, avant les élections provinciales du 3 octobre. Et encore une fois Legault a été faire des commentaires qu’il est obligé de corriger.

Il s’est excusé plus tôt ce mois-ci après avoir suggéré que des niveaux d’immigration plus élevés s’accompagneraient d'”extrémisme” et de “violence”.

Les immigrants prêtent serment de devenir citoyens canadiens lors d’une cérémonie de citoyenneté virtuelle, diffusée en direct le jour de la fête du Canada, le 1er juillet. (Justin Tang/Presse canadienne)

Quelques jours plus tard seulement, lors d’un discours aux partisans à Drummondville, Legault a déclaré que c’est la société québécoise soudée qui lui a permis de traverser le pire de la pandémie.

Mais cette cohésion, a-t-il averti, est parfois ébranlée et a besoin de protection. Par la suite, des journalistes lui ont demandé lequel de ses rivaux constituait la plus grande menace pour la cohésion sociale.

Legault a répondu en soulignant les niveaux d’immigration plus élevés proposés par les libéraux de Québec et Québec solidaire, et en invoquant le déclin de la langue française dans la province.

Plusieurs en ont tiré la conclusion qu’il voulait dire que les immigrants non francophones menaçaient la cohésion sociale du Québec.

Alors que des opposants, des chroniqueurs et un ministre du cabinet fédéral exprimaient leur désapprobation, Legault a cherché à clarifier ce qu’il voulait dire.

«L’immigration enrichit le Québec. Mais nous avons une capacité limitée d’intégration francophone», a-t-il dit, en français, bien sûr.

De gauche à droite, le chef conservateur Eric Duhaime, le chef libéral Dominique Anglade, le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon, Legault et l’animateur Pierre Brunei, debout sur le plateau avant le débat des chefs à Montréal, le 15 septembre. (Martin Chevalier/Pool/La Presse canadienne)

Legault fait campagne sur une promesse de limiter l’immigration à 50 000 personnes par an, un chiffre censé se maintenir le statu quo, même si les groupes d’entreprises disent qu’il en faut plus pour remédier à une grave pénurie de main-d’œuvre.

Mais sa tendance à revenir en arrière soulève des questions sur sa véritable motivation pour le gel.

Parfois, il dit qu’il faut limiter l’immigration pour protéger la langue française. D’autres fois, il dit que c’est pour protéger le concept plus nébuleux des valeurs québécoises.

Il est peut-être possible, cependant, de reconstituer une compréhension plus complète des opinions de Legault sur l’immigration à partir d’un historique de ses commentaires.

“Un devoir de protéger cette société”

Legault a longtemps soutenu que les pratiques culturelles des immigrants, en particulier des pays musulmans, constituent une menace pour les valeurs québécoises.

En 2016, alors que son parti occupait la troisième place dans les sondages, Legault a déclaré que les immigrants qui soutenaient le burkini – un maillot de bain conçu pour les femmes musulmanes – ne devraient pas obtenir la citoyenneté.

Des gens participent à une manifestation à la suite d’une décision de justice sur le projet de loi 21, la loi québécoise sur la laïcité, à Montréal le 20 avril 2021. (Paul Chiasson/La Presse canadienne)

Cela faisait également partie du plan de son parti à l’époque pour forcer les immigrants à passer un test de valeurs ou à être expulsés de la province.

Défendant l’idée en 2018, Legault a déclaré: “Je suis fier du genre de société que nos ancêtres nous ont laissé et je pense que nous avons le devoir de protéger cette société.”

En tant que premier ministre, Legault a mis en œuvre le test des valeurs, bien que les conséquences d’une note d’échec aient été atténuées lorsqu’il a été forcé de reconnaître que le Québec n’a pas compétence en matière d’expulsion.

Son gouvernement a également adopté une loi interdisant les symboles religieux dans une grande partie de la fonction publique, ce que Legault a parfois justifié comme un message aux nouveaux arrivants qu’« au Québec, c’est comme ça qu’on vit ».

Plus récemment, Legault a associé l’immigration au déclin de la langue française.

Lors d’un discours en mai, il a insisté sur le fait que le Québec avait besoin de plus de contrôle sur le flux d’immigration de regroupement familial afin de limiter le nombre de non-francophones que la province accepte chaque année.

Un agent de la GRC accueille deux jeunes adultes au chemin Roxham, le 28 juin. Des dizaines de milliers de personnes sont entrées au Québec en provenance des États-Unis au cours des dernières années au passage frontalier non officiel. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

Sans ces pouvoirs supplémentaires, a déclaré Legault, le Québec deviendrait aussi francophone que la Louisiane. Les linguistes ont dit que si le français demeure fragile au Québec, Legault exagère, étant donné que 94 % de la population peut soutenir une conversation en français, selon Statistique Canada.

Mais ensuite, Legault a déjà exprimé son mépris pour le programme de réunification familiale d’Ottawa.

“C’est devenu tellement qu’il n’y a plus que les enfants des parents, ce sont les oncles, les tantes, les cousins… ils arrivent avec zéro condition. Et la majorité ne parle pas français”, a-t-il déclaré au Devoir en 2017.

La description de Legault ressemblait à ce que les politiciens anti-immigration aux États-Unis appellent la “migration en chaîne”, souvent lorsqu’ils critiquent des politiques plus libérales qui sont prétendument abusées par les immigrants.

Mais la déclaration de Legault était fausse. Seuls les conjoints et descendants directs sont généralement éligibles dans le cadre du programme de regroupement familial, qui comporte en effet une longue liste de conditions.

Plus tard cette année-là, il a commencé à utiliser le terme «migrants illégaux» pour désigner les demandeurs d’asile traversant Roxham Road, un poste frontalier non officiel où des dizaines de milliers de personnes sont entrées au Québec depuis les États-Unis ces dernières années.

Legault, qui continue d’appeler Ottawa à fermer le passage, a mis en garde contre les conséquences politiques si des mesures n’étaient pas prises pour limiter le nombre de réfugiés arrivant au Québec.

“L’attitude de générosité et de solidarité des Québécois envers les réfugiés est ébranlée”, a déclaré Legault en 2017. “Et si les responsables politiques ne changent pas d’attitude, on peut s’attendre à un contrecoup.”

A l’exemple de la Suisse

De cet ensemble de déclarations, un thème commun semble émerger.

Qu’il s’agisse de valeurs, de langue ou de chiffres, l’immigration semble être associée dans l’esprit de Legault à une force qui pourrait déstabiliser la société québécoise – un problème potentiel qui doit être géré, par opposition à une ressource qui peut être exploitée.

Ces derniers jours, il a donné deux autres exemples de sa pensée.

Plus tôt cette semaine, tout en essayant d’expliquer pourquoi il était si inquiet pour la cohésion sociale, Legault a cité la Suède et l’Allemagne comme deux pays qui luttent pour intégrer les immigrants.

Un taxi amenant des demandeurs d’asile d’El Salvador attend à la frontière canadienne à Fort Erie, en Ontario, le 5 juillet 2017. (Chris Helgren/Reuters)

Il a refusé de préciser pourquoi il a mentionné ces pays en particulier, mais les deux ont vu les partis anti-immigrés gagner en popularité en acceptant un grand nombre de réfugiés de pays musulmans.

La Suisse, en revanche, est le modèle que le Québec devrait suivre, a déclaré Legault à un autre moment de la campagne.

Ce pays, qui a à peu près la même population que le Québec, a certaines des exigences de citoyenneté les plus strictes en Europe.