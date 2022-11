Ce dont chaque équipe a besoin pour se qualifier pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde

À l’aube de la troisième journée de la Coupe du monde 2022, il existe d’innombrables scénarios de phase de groupes pour que les équipes atteignent la phase à élimination directe tant convoitée.

En fait, seules deux équipes n’ont aucune chance d’atteindre les huitièmes de finale. Le Canada et le Qatar sont les seules équipes sans point après deux matchs joués. Le Qatar devient le deuxième hôte d’une Coupe du monde à ne pas atteindre la deuxième phase de la compétition. Le premier a été l’Afrique du Sud en 2010. Le Canada, quant à lui, est toujours à la recherche de son tout premier point en Coupe du monde.

Certains pays ont déjà une place dans la phase à élimination directe de la Coupe du monde. Le Brésil et les champions en titre, la France, ont été les deux premiers à décrocher une place en huitièmes de finale. Le Portugal les a ensuite rejoints avec une victoire lundi sur l’Uruguay.

Comment les 27 autres équipes peuvent-elles déterminer les 13 places disponibles ? Voici ce que chaque équipe doit faire.

Comment se rendre à la phase à élimination directe de la Coupe du monde

groupe A

Équateur contre Sénégal, Pays-Bas contre Qatar – mardi, 10 h HE

Les Pays-Bas et l’Équateur ont une piste intérieure pour passer à l’étape suivante. Cependant, le match entre l’Equateur et le Sénégal est particulièrement intéressant. L’Equateur est qualifié avec un match nul ou une victoire. Le Sénégal a probablement besoin d’une victoire pour avancer.

Cependant, la raison pour laquelle les Pays-Bas ne sont pas assurés d’une place est due à des problèmes potentiels de différentiel de buts. Si l’Équateur et le Sénégal sont à égalité et que les Pays-Bas perdent contre le Qatar d’au moins deux buts, le prochain bris d’égalité est les buts marqués. Alors que le Qatar a semblé lugubre dans sa campagne de Coupe du monde, il pourrait jouer le spoiler ultime avec un résultat choc sur les Néerlandais.

Groupe B

États-Unis contre Iran, Angleterre contre Pays de Galles – mardi, 14 h HE

Le concours entre l’Iran et les États-Unis est l’un de ces « huitièmes de finale ». Bien qu’il ne s’agisse pas d’un match à élimination directe officiel, le les Américains doit gagner pour avancer. Un match nul ou une défaite ne laissent aucune possibilité. L’Iran avance automatiquement avec une victoire, mais même un match nul n’est pas nécessairement une garantie.

Pays de Galles seule possibilité d’avancer repose sur un match nul USA-Iran. Ensuite, le Pays de Galles devrait battre l’Angleterre. Les trois points qui en résulteraient placeraient le Pays de Galles à égalité avec l’Iran. Ensuite, l’amélioration conséquente du différentiel de buts réserverait une place. Angleterre boîte être éliminé en cas de perte. Cependant, il faudrait que les Anglais perdent par au moins six buts, ET l’Iran et les États-Unis devraient être à égalité.

Groupe C

Argentine vs Pologne, Mexique vs Arabie Saoudite – mercredi 14h00

Ce groupe est, tout simplement, grand ouvert. Chefs de groupe Pologne terminent avec une victoire ou un match nul, peu importe ce qui se passe dans l’autre partie. La Pologne peut encore s’en sortir avec une défaite, tant que le Mexique fait match nul ou bat l’Arabie saoudite. Pour ce dernier (défaite POL, victoire MEX), cela se résume au différentiel de buts.

Argentine, qui a rebondi après une défaite retentissante face à l’Arabie saoudite en battant le Mexique, contrôle son destin. Une victoire est une garantie d’avancer, une défaite est une sortie du tournoi. En cas d’égalité, l’Argentine peut avancer si MEX et KSA font match nul. Ou, si l’Argentine fait match nul, elle passe si le Mexique gagne par un ou deux buts. Une victoire du Mexique par trois buts dans ce scénario rapporterait des buts pour le troisième bris d’égalité.

Arabie Saoudite est dans un bateau similaire à l’Argentine. Une victoire saoudienne est une garantie d’avancer, une défaite signifie qu’elle est éliminée. Un match nul obligerait l’Argentine à perdre. Cela voit l’Arabie saoudite dépasser l’Argentine en points.

Mexique a le plus besoin d’aide dans le groupe. Un match nul ou une défaite et, sans surprise, le Mexique est éliminé en phase de groupes pour la première fois depuis 1978. En cas de victoire du Mexique, il faut espérer une victoire de la Pologne ou un match nul dans l’autre match. Si l’Argentine fait match nul avec la Pologne, le Mexique doit dépasser l’Argentine dans la catégorie différentiel de buts. Par conséquent, cela nécessite au moins une victoire de trois buts ou mieux.

Groupe D

Australie contre Danemark, France contre Tunisie – mercredi, 10 h HE

France est passé. De plus, la seule façon de ne pas terminer en tête du groupe est que la France perde et que l’Australie gagne. L’Australie devrait également devancer la France dans la catégorie des différentiels de buts. Cela signifie surmonter une marge de 6 buts.

Australie garantit une place dans la phase à élimination directe avec une victoire. Cependant, malgré sa deuxième place, la Tunisie peut sauter les Socceroos en cas d’égalité. La Tunisie devrait battre la France et avoir une meilleure marge de différentiel de buts que l’Australie pour usurper les Australiens. Encore une fois, c’est juste dans le cas d’un match nul. Avec une défaite, l’Australie est éliminée.

Danemark et Tunisie sont presque identiques dans leurs performances cette campagne. Un match nul et une défaite par un seul but placent chaque équipe sur un point avec un différentiel de buts de -1. Les deux nations doivent gagner pour avancer. Cependant, les bris d’égalité entrent en vigueur. Le premier est le différentiel de buts. Deuxièmement, et la raison pour laquelle le Danemark est actuellement troisième, ce sont les objectifs. Après cela, le système du fair-play, qui valorise les réservations, joue un rôle.

Groupe E

Japon contre Espagne, Allemagne contre Costa Rica – jeudi, 14 h HE

C’est un autre exemple de chaque équipe ayant une chance de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde. Espagne contrôle son destin. Une victoire ou un match nul est suffisant pour avancer. En cas de défaite, l’Espagne peut encore progresser tant que son différentiel de buts, actuellement en tête du tournoi +7, ne subit pas un coup dur.

Japon a remporté ce premier match massif contre l’Allemagne, mais est étonnamment tombé face au Costa Rica, donnant vie à ce groupe. Les Samurai Blue en ont terminé avec une victoire. Une défaite contre l’Espagne disqualifie le Japon. Un match nul pourrait suffire. Cependant, le différentiel de buts du Japon pourrait entrer en jeu car son sort serait entre les mains du match Allemagne-Costa Rica. Si le Japon fait match nul avec l’Espagne, la seule façon de passer est que l’autre match se termine également par un match nul. Ou, l’Allemagne gagne par un seul but et le Japon surpasse les Allemands en fonction du différentiel de buts. Bien sûr, le Japon s’est qualifié pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2018 via les règles du fair-play, et cela pourrait très bien se reproduire.

Costa Rica a une situation similaire au Japon sur trois points. Cependant, le différentiel de buts brutal du Costa Rica de -6 rend certains de ces scénarios de bris d’égalité plus difficiles à surmonter. Si le Costa Rica fait match nul avec l’Allemagne, il peut passer tant que le Japon perd face à l’Espagne. Cela étant dit, une victoire suffirait certainement pour que le Costa Rica avance.

Allemagne a besoin d’aide, et en grande partie. Non seulement l’Allemagne doit vaincre le Costa Rica, mais elle doit espérer que l’Espagne bat le Japon ou que les deux équipes fassent match nul. Comme indiqué, c’est une tâche ardue que de surmonter le différentiel de buts de l’Espagne en cas de défaite de l’Espagne et de victoire de l’Allemagne. Pas mathématiquement impossible, mais théoriquement assez difficile. La plus réaliste des options pour avancer est si l’Allemagne gagne et l’Espagne bat le Japon. Ou, l’Allemagne gagne et l’Espagne égalise le Japon, mais l’Allemagne gagne suffisamment pour dépasser le Japon dans le tableau des groupes basé sur le différentiel de buts.

Groupe F

Croatie vs Belgique, Canada vs Maroc – jeudi 10 h HE

Le match entre la Croatie et la Belgique est énorme, comme la plupart l’ont prédit, il entrerait dans le tournoi. Croatie avance avec une victoire ou un match nul. En fait, il peut même avancer avec une perte. Ce dernier est possible si le Canada bat le Maroc.

Maroc sécurise sa place dans la prochaine étape avec une victoire. Cependant, une défaite ou un match nul sont toujours des moyens potentiels d’avancer. Si la Croatie bat la Belgique, alors le résultat du match Canada-Maroc n’a aucune importance pour les Marocains. Cependant, si la Belgique fait match nul ou gagne, le Maroc a besoin d’un match nul ou d’une victoire, respectivement, pour se qualifier. De plus, si le Maroc perd, il peut encore passer si la Belgique bat la Croatie de manière convaincante. Cela se résumerait au différentiel de buts entre la Croatie et le Maroc.

Belgique a encore son mot à dire sur ce groupe. Une victoire suffit pour avancer. Un tirage au sort boîte suffire pour avancer. Pourtant, cette instance exige que le Maroc perde par au moins trois buts contre le Canada, une équipe qui n’a jamais récolté de point dans un match de Coupe du monde. Une défaite condamne la Belgique à une sortie anticipée choc de la Coupe du monde.

Canada est dehors. Cependant, il peut encore clairement jouer un rôle dans le classement du groupe lors de son match contre le Maroc.

Groupe G

Serbie contre Suisse, Brésil contre Cameroun – vendredi, 14 h HE

Ce groupe est pratiquement identique au groupe D. Brésil est qualifié pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde. La seule façon pour elle de ne pas terminer première est qu’elle perd et que la Suisse gagne suffisamment pour dépasser les Brésiliens au différentiel de buts.

Pour Suisse, une victoire suffit. Un match nul peut suffire, mais cela obligerait le Brésil à battre le Cameroun. Ou, à tout le moins, le Cameroun devrait vaincre une équipe brésilienne qui n’a pas encore concédé dans le tournoi. Une défaite élimine la Suisse du jeu.

Cameroun mis trois devant la Serbie, gardant ses espoirs en vie. Cependant, ses espoirs reposent sur la défaite du Brésil et misent soit sur un match nul entre la Serbie et la Suisse, soit sur une victoire de la Serbie. Dans les deux cas, le différentiel de buts entrerait en jeu. pour le Cameroun.

Serbie, comme le Cameroun, a besoin d’une victoire et d’un peu d’aide. Une victoire prend les Serbes sur la Suisse dans le groupe. Cependant, si le Cameroun bat le Brésil et maintient un meilleur différentiel de buts, la Serbie n’avancera pas.

Groupe H

Ghana contre Uruguay, Portugal contre Corée du Sud – vendredi, 10 h HE

Ce groupe est étonnamment similaire au groupe G, jusqu’au différentiel de buts de chaque équipe. le Portugal avancé après avoir battu l’Uruguay avec une paire de buts de Bruno Fernandes. Le Portugal a également la voie intérieure pour terminer premier, tant que le Ghana ne gagne pas avec une marge confortable et que le Portugal perd.

Ghana peut avancer avec une victoire, tandis qu’une défaite signifie une sortie du tournoi. Si le Ghana fait match nul avec l’Uruguay, la Corée du Sud perd ou fait match nul contre le Portugal.

Par la même occasion, Uruguay peut se qualifier avec une victoire et une victoire ou un match nul du Portugal lors de la dernière journée. Si l’Uruguay fait match nul ou perd, il est éliminé.

De même pour Corée du Sud. Un match nul ou une défaite expulse l’équipe de la Coupe du monde. Cependant, une victoire obligerait les Coréens à encourager soit une victoire d’un but de l’Uruguay, soit un match nul. Si le Ghana et l’Uruguay font match nul, la Corée du Sud peut avancer si elle bat le Portugal par deux pour augmenter son différentiel de buts.