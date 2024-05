Ce dont Arsenal a besoin pour remporter le titre de Premier League | Nouvelles

Notre victoire contre Manchester United dimanche signifie que peu importe ce qui se passera au cours des sept prochains jours, la course au titre en Premier League se jouera sur le fil.

Nous abordons la dernière semaine de la saison en tête du classement, avec un point d’avance sur Manchester City qui a battu Fulham 4-0 samedi, mais qui a un match en moins.

Pour vous aider à suivre les derniers rebondissements, voici ce dont nous avons besoin pour décrocher un premier titre de champion en 20 ans :

La table

P. W D L F UN DG Points Arsenal 37 27 5 5 89 28 61 86 2. Man City 36 26 7 3 91 33 58 85

Calendrier final

Mardi 14 mai : Tottenham Hotspur contre Manchester City

Dimanche 19 mai : Arsenal contre Everton

Dimanche 19 mai : Manchester City contre West Ham United

La dernière semaine

L’équipe de Pep Guardiola se rendra au Tottenham Hotspur Stadium mardi pour un coup d’envoi à 20 heures (Royaume-Uni), et ce match rendra l’image du titre beaucoup plus claire.

Une victoire de City contre les Spurs les verra revenir en tête du classement de la Premier League, avec deux points d’avance sur nous avec un match à jouer. Cela signifierait que nous devrons battre Everton et espérer que City perdra des points à domicile contre West Ham.

Tottenham devrait-il battre City, alors nous garderons un point d’avance et le destin du trophée sera entre nos mains. Nous devrons faire mieux ou égaler le résultat de City. En termes simples, une victoire contre Everton dans ce scénario nous verrait sacrés champions.

Si vous voulez de bons présages, alors les Spurs ont remporté chacun de leurs quatre derniers matchs à domicile de Premier League contre Manchester City sans encaisser, et sous Guardiola, City a perdu plus de matchs de championnat contre Tottenham que contre tout autre adversaire.

Cependant si City fait match nul à Tottenham, alors les choses deviennent un peu plus compliquées. Ce qui est sûr, c’est que nous resterons en tête du championnat en termes de différence de buts, et une séance de tirs au but lors de la dernière journée serait envisagée.

Si nous améliorions le résultat de City contre West Ham, nous serions champions, et vice-versa. Cependant, si les deux équipes ont récolté le même nombre de points lors de leurs matchs, la différence de buts décide de la destination du trophée.

Nous aurions un avantage de trois buts avant la finale, ce qui signifie que City devrait battre West Ham avec trois buts de plus qu’Everton pour nous devancer sur les buts marqués – le prochain bris d’égalité.

Il y a très peu de chances que les deux équipes se retrouvent avec la même différence de buts et les mêmes buts marqués, auquel cas le bilan face-à-face entre les équipes cette saison entre en jeu. Nous gagnerions cela grâce à notre succès 1-0 à l’Emirates Stadium et au match nul et vierge à l’Etihad.