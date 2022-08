Ce dont Apple a besoin pour que l’iPhone 14 Pro Max en vaille la peine

Que ce passe-t-il Apple devrait ajouter un autre iPhone de 6,7 pouces à sa gamme cette année. Ce téléphone serait une version plus grande de l’iPhone 14 standard. Pourquoi est-ce important L’ajout d’un autre iPhone de 6,7 pouces au mélange pourrait nuire à l’attrait de l’iPhone 14 Pro Max. Surtout que les consommateurs réduisent leurs dépenses. Et après Apple organise un événement le 7 septembre, où il devrait dévoiler de nouveaux modèles d’iPhone.

Apple devrait adapter son rumeur iPhone 14 Pro Max avec une caméra à plus haute résolution, un nouveau processeur et un écran géant de 6,7 pouces comme l’actuel iPhone 13 Pro Max. Bien que toutes ces améliorations semblent bienvenues, le nouvel iPhone haut de gamme doit faire plus pour se démarquer cette année.

En effet, l’iPhone 14 Pro Max ne sera plus le seul iPhone de grande taille de la gamme Apple, si l’on en croit le dernier scuttlebutt. Apple devrait sortir un 6,7 pouces iPhone 14 Max également cette année, ce qui signifie que ceux qui aiment les grands écrans n’auront pas à faire des folies sur le Pro Max juste pour obtenir un écran plus grand.

Mis à part la différence de taille d’écran, il y a généralement peu de choses qui séparent les iPhones “Pro” d’Apple de ses appareils “Pro Max”. J’espère que cela changera avec le Phone 14 Pro Max, que nous espérons découvrir au cours de Le prochain événement d’Apple le 7 septembre. Avec l’inflation pèse sur les livraisons de smartphonesdes entreprises comme Apple devront peut-être redoubler d’efforts pour convaincre les consommateurs de dépenser davantage pour des appareils haut de gamme.

iPhone 14 Pro Max : à quoi s’attendre

Si Apple sort un iPhone 14 Pro Max en septembre, il s’agira probablement d’une suite à l’actuel d’Apple. iPhone 13 Pro Max. En tant que tel, il aura probablement un écran de 6,7 pouces et un appareil photo à triple objectif qui comprend des objectifs larges, ultra larges et téléobjectifs. Dans un effort pour distinguer davantage ses iPhones Pro de ses iPhones standard, Apple donnerait à l’iPhone 14 Pro et Pro Max un capteur d’appareil photo amélioré de 48 mégapixels, une puce A16 Bionic plus rapide et un module de caméra repensé à l’avant qui supprime l’encoche. .

Ces fonctionnalités seraient exclusives à l’iPhone 14 Pro et Pro Max, ce qui signifie qu’elles n’apparaîtront pas sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max standard. C’est tout selon les rapports de Mark Gurman de Bloomberg et analyste TF International Securities Ming-Chi Kuoqui ont tous deux de solides antécédents en matière de rapports sur les produits Apple inédits.

Pourvu qu’Apple maintienne son actuel structure tarifaire, l’iPhone 14 Pro Max commencera probablement à 1 100 $ pour le modèle 128 Go. L’iPhone 14 Pro commencera probablement à 1 000 $.

Pourquoi l’iPhone 14 Pro Max doit se démarquer

Si les rapports s’avèrent vrais, l’iPhone 14 Pro et Pro Max pourrait inclure l’une des plus grandes améliorations de l’appareil photo que nous ayons vues sur l’iPhone depuis des années. Cela seul pourrait les rendre attrayants pour ceux qui recherchent un nouvel appareil.

Le problème, cependant, est que l’iPhone 14 Pro Max pourrait finir par se perdre dans le shuffle. Les acheteurs qui se soucient simplement d’avoir le meilleur appareil photo pourraient se débrouiller avec l’iPhone 14 Pro moins cher, tandis que ceux qui veulent principalement un grand écran peuvent opter pour le rumeur iPhone 14 Max. Les deux appareils seront probablement moins chers que l’iPhone 14 Pro Max.

Le lancement interviendrait également à un moment où les gens dépensent apparemment moins sur les appareils mobiles et font plus attention à leurs achats. Les livraisons de smartphones devraient baisser de 3,5 % en 2022, selon les estimations de la Société internationale de données publié en juin. La Groupe NPD signalé en mai que plus de huit consommateurs sur 10 prévoient de réévaluer leurs dépenses en produits au cours des trois à six prochains mois. Une enquête récente du NPD a également indiqué que les consommateurs prévoyaient de rechercher des articles moins chers, de rechercher des promotions et de réduire leurs achats globaux au cours des prochains mois.

Ces facteurs pourraient rendre plus difficile de convaincre les consommateurs de dépenser plus de 1 000 $ pour un nouveau téléphone, en particulier lorsqu’ils peuvent bénéficier de certains des mêmes avantages (un écran plus grand ou un appareil photo à triple objectif) sur des modèles moins chers. Avec l’iPhone 14 Pro Max, Apple compterait probablement sur le fait que les consommateurs sont prêts à payer un supplément pour obtenir à la fois un écran plus grand et un meilleur appareil photo.

Comment Apple pourrait rendre l’iPhone 14 Pro Max spécial

Il y a quelques choses qu’Apple pourrait faire pour que l’iPhone 14 Pro Max se démarque aux côtés de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Max habituels. Comme j’ai écrit dans le passéj’aimerais voir Apple implémenter iPad-des fonctionnalités logicielles de type qui font un meilleur usage de l’écran géant du Pro Max. Par exemple, il pourrait ajouter un mode multitâche qui facilite l’affichage simultané de plusieurs applications. J’aimerais également voir une option d’affichage permanente, similaire à celle disponible sur les nouveaux modèles d’Apple Watch et sur de nombreux téléphones Android concurrents.

Samsung a fait un meilleur travail de distinction de sa prime Galaxy S22 Ultra de la régulière Galaxie S22 et S22Plus. Même si le Galaxy S22 Ultra à 1 200 $ est probablement trop cher pour la plupart des gens, il offre des fonctionnalités distinctes que vous ne pouvez pas obtenir sur les modèles moins chers de Samsung. L’Ultra a un stylet intégré pour la prise de notes et le dessin, un écran de 6,8 pouces qui est plus grand que n’importe quel autre téléphone dans La gamme S22 de Samsungun appareil photo selfie de 40 mégapixels à plus haute résolution et un système de caméra principal avec deux téléobjectifs et un zoom optique 10 fois.

Aucune de ces caractéristiques n’est disponible sur les autres appareils S22 de Samsung, y compris le Galaxy S22 Plus à 1 000 $. L’iPhone 13 Pro Max, en comparaison, a beaucoup en commun avec l’iPhone 13 Pro, mis à part son écran plus grand et sa durée de vie plus longue. En d’autres termes, Apple s’appuie sur l’écran de 6,7 pouces de l’iPhone 13 Pro Max pour le distinguer du Pro habituel.

Mais si Apple sort une version 6,7 pouces de l’iPhone standard, tout comme les rapports de Revue asiatique Nikkei, Bloomberg et Ming-Chi Kuo indiquent, l’iPhone 14 Pro Max pourrait sembler moins unique dans la gamme de cette année. La rumeur selon laquelle l’iPhone 14 Max n’aura probablement pas les mêmes extras que les iPhones Pro d’Apple, comme un appareil photo à triple objectif et un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé pour un défilement plus fluide. Mais cela pourrait être assez convaincant pour attirer les acheteurs qui veulent simplement un écran plus grand et ne se soucient pas autant d’avoir un téléobjectif.

Quoi qu’il en soit, l’iPhone 14 Pro Max sera un best-seller si ses prédécesseurs en sont une indication. L’iPhone 13 Pro Max a atterri dans les cinq premiers modèles de smartphones dans des régions telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et la Chine, selon Recherche de contrepoint. L’iPhone 12 Pro Max était également le deuxième téléphone le plus vendu au monde en 2021, Recherche de contrepoint également signalé.

Pourtant, jusqu’à un iPhone pliable arrive, l’iPhone Pro Max sera l’iPhone le plus cher et le plus premium d’Apple. Cela signifie également que ce devrait être la meilleure vitrine de la technologie d’Apple, c’est pourquoi j’aimerais voir plus de fonctionnalités exclusives que vous ne pouvez pas obtenir ailleurs.