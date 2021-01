La dernière année avec une pandémie a été difficile. Cela a mis à l’épreuve notre patience, notre potentiel et notre courage. Pendant que nous restions à l’intérieur, les webinaires, les appels vidéo, etc. sont devenus la réalité de la vie professionnelle sous la nouvelle normalité. Mais cela n’a pas été sans gaffe alors que nous essayions de comprendre le nouveau monde.

Des gaffes, parfois même des scandales, lors de visioconférences sont monnaie courante. Mais ce vieil homme de quelque part en Inde a pris d’assaut Internet. Quelques vidéos du Dr KK Aggarwal sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, il s’exprime lors d’une session en direct après avoir pris le vaccin contre le coronavirus. Pendant qu’il parle, son téléphone sonne et il répond à l’appel. C’est apparemment sa femme à l’autre bout qui commence à lui demander où il est.

Alors qu’il lui dit qu’il vient de se faire vacciner, la femme à l’autre bout du fil perd son calme et lui donne un pansement pour se faire vacciner sans elle. Il essaie de la pacifier en lui disant qu’il la fera vacciner lundi matin, mais elle refuse de l’écouter. Sa femme lui donne une oreille attentive avant qu’il ne raccroche.

Les gens partagent la vidéo sur les réseaux sociaux selon laquelle il ne faut pas recevoir l’appel téléphonique de sa femme pendant une session en direct.

Une autre vidéo du même vieil homme est également devenue virale où il est vu en train de se faire masser la tête lors d’un webinaire.

Soit le Dr Aggarwal ne comprend pas le fonctionnement de la vidéoconférence et des sessions en direct, soit il le sait, mais ne se soucie pas du monde des médias sociaux qui le regarde.

Pour voir comment les seniors ont réagi à la nouvelle norme et à la dépendance à la technologie lors d’une pandémie, une étude intitulée « State of Seniors » a été menée par Antara et Access Media International en octobre-novembre 2020. Elle a révélé que les seniors sont désormais plus textuels. savy qu’avant.

L’enquête a révélé que les personnes âgées se familiarisent plus rapidement avec les téléphones intelligents pour rester en contact avec leur famille. La pandémie de Covid-19 a joué un rôle crucial dans l’adoption plus rapide des gadgets électroniques parmi la population âgée. L’enquête a révélé que près de 77% des seniors utilisent leur smartphone à des fins de messagerie et de chat.