Ce dispositif médical vous indique quand vous devez vous rendre aux urgences

Alors que la saison des maladies respiratoires descend dans le sud de la Californie et que les cas de COVID-19, de grippe et de virus respiratoire syncytial (VRS) commencent à s’accumuler, les experts suggèrent de garder un oxymètre de pouls à proximité afin que vous sachiez quand vous devriez consulter un médecin d’urgence.

Même si les hôpitaux accueillent davantage de patients souffrant de maladies respiratoires, ce n’est rien comparé au pic de la pandémie de COVID-19.





“À l’époque où les gens étaient en quarantaine et restaient à la maison, les gens ne tombaient pas vraiment très malades à cause d’autres maladies respiratoires”, a déclaré à KTLA le Dr Tanya Dall, médecin urgentiste à l’hôpital Providence Mission de Mission Viejo. « Maintenant, nous ne voyons pas seulement des choses comme le COVID, mais nous voyons aussi le VRS, la grippe, l’adénovirus, le rhinovirus – tout ce genre de choses reviennent avec vengeance. »

Dall a ajouté que de nombreux conseils pour rester en bonne santé sont à peu près les mêmes qu’au plus fort de la pandémie de COVID, notamment rester à la maison si vous vous sentez malade et vous isoler des autres pendant que vous êtes contagieux.

Elle a également déclaré qu’il était extrêmement important de savoir quand vous pourriez avoir besoin de vous rendre d’urgence à l’hôpital.

« L’une des choses les plus importantes que le COVID-19 et les autres virus peuvent faire est de provoquer une pneumonie. Cela peut en fait affecter le tissu pulmonaire, ce qui fait que le corps ne reçoit pas suffisamment d’oxygène », a déclaré le médecin urgentiste à Chip Yost de KTLA. « Nous ne voulons pas que les gens attendent qu’il soit trop tard.

Dall a déclaré que les oxymètres de pouls, disponibles en vente libre dans la plupart des pharmacies et extrêmement faciles à utiliser, peuvent aider les gens à obtenir des soins médicaux avant qu’un virus respiratoire ne crée encore plus de problèmes de santé.

Un oxymètre de pouls mesure la proportion d’hémoglobine oxygénée dans le sang. (KTLA)

“Ce que vous faites, c’est simplement le mettre sur votre doigt si vous avez des symptômes de toux ou de rhume ou si vous êtes essoufflé et cherchez le numéro”, a-t-elle expliqué. “Il y aura une fréquence cardiaque et un nombre d’oxygène qui apparaîtront ici.”

Les niveaux d’oxygène normaux et sains sont de 98 à 100 %.

“Si votre taux est inférieur à 92 %, vous devriez vous rendre à l’hôpital et être évalué immédiatement”, a déclaré Dall.

Toute personne ayant des questions sur la grippe, le VRS ou le COVID-19, notamment où se faire vacciner et comment et quand tester le COVID-19, peut appeler la ligne d’information de santé publique du comté de LA de 8 h à 20 h, sept jours sur sept au 1- 833-540-0473. Plus d’informations sont disponible en ligne ou sur le comté Site Web COVID-19.