Ce dispensaire de Chennai vaccine les chiens errants contre le parvovirus

Autant nous aimons les chiens, autant les chiens errants sont souvent perçus comme rien de moins que des nuisances laissés à eux-mêmes. Et même s’il n’est pratiquement pas possible de faire grand-chose pour eux, à part leur donner occasionnellement des restes de nourriture ou des biscuits, il y en a qui font tout leur possible pour s’occuper de ces chiens. Un exemple similaire est le Besant Memorial Animal Dispensary qui soutient ces animaux depuis des années. Et maintenant, face à l’épidémie de parvovirus, ils ont également pris sur eux de vacciner les animaux, a rapporté le New Indian Express.

Ce parvovirus est très contagieux et se propage généralement par contact direct avec un chien infecté ou par contact indirect avec un objet contaminé. Un chien est exposé au virus s’il renifle, lèche ou entre en contact avec des excréments infectés. La transmission indirecte peut également se produire par l’intermédiaire d’une personne qui aurait pu se trouver à proximité d’un animal infecté et qui entre ensuite en contact avec un chien sain. Le virus affecte principalement l’estomac et l’intestin grêle car il détruit les cellules, altère l’absorption et perturbe la barrière intestinale. Le traitement est disponible sous forme de vaccination, mais les cas non vaccinés ou traités peuvent être mortels.

R Sooraj Mohan, qui est vétérinaire principal au Dispensaire, affirme que la pluie peut également servir de vecteur de propagation du virus. « Lorsqu’un chiot est atteint, il se propage par contact. Nous pensons que la douche a permis de l’étendre à tous les chiots de la région. Nous avons remarqué un pic fin juin et avons eu environ 25 cas par jour », a-t-il déclaré au TNIE.

Outre les vaccinations contre le parvovirus, le dispensaire traite également les cas de plaies, de fièvre à tiques, d’opérations pour les animaux tels que les chats, les chevaux, les ânes, les vaches, les taureaux, etc. Ils fournissent également des fluides et des médicaments nécessaires au rétablissement des cas qui ne peuvent pas être traités par des vaccins. La première injection de vaccin devrait idéalement être administrée lorsque le chiot a 45 jours, ce qui produit des anticorps pour combattre l’infection plus tard.

Le dispensaire compte actuellement 250 animaux hospitalisés qui sont pris en charge par 7 vétérinaires qui s’occupent de la chirurgie contraceptive, de l’ablation des tumeurs aux amputations. La clinique dispose également d’une clinique externe et les frais facturés sont nominaux et la plupart des traitements sont gratuits.

L’amour pour les animaux peut souvent amener les gens à faire des choses uniques. Un couple du Royaume-Uni qui était venu en Inde en vacances a fini par y rester pendant plus d’une décennie. Leur raison : ils sont tombés amoureux des chiens des rues de Kovalam au Kerala. Il y a 12 ans, Mary et Steve Muscroft ont décidé de venir visiter l’Inde pour des vacances de deux semaines, mais en voyant l’état des chiens des rues dans la ville côtière, ils ont décidé de rester en arrière pour s’occuper d’eux. Et depuis lors, le couple est resté en arrière et aide maintenant à élever près de 140 chiens, à les nourrir et à les abriter.

