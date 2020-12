L’officier de l’IPS, Santosh Singh, a récemment partagé une photo sur Twitter d’un examen détaillé d’un poste de police à Mumbai, qui a pris d’assaut Internet. Fait intéressant, la critique a été rédigée par l’un des détenus et cela laisse tout le monde sur Internet en scission. Le «critique» est Mansuri Avesh et a été détenu au poste de police de Naya Nagar à Mira-Bhayandar à Mumbai. Il y a cinq mois.

« थानाइतनाअच्छाकिकोईदुबारागिरफ्तारहोकरआनाचाहे. Comment évaluez-vous cela », a écrit IPS Santosh Singh sur Twitter qui se traduit par « un poste de police si gentil les gens veulent se faire arrêter à nouveau ». Le message partagé le 12 décembre a recueilli plus de 2000 likes et attiré l’attention des internautes.

Avesh a écrit qu’il avait été arrêté et détenu au poste de police. Il a également ajouté que les policiers l’ont très bien traité et que les cellules étaient également excellentes. Il a ajouté que les agents étaient très gentils mais que les menottes étaient trop serrées, mais qu’ils ont fait le travail. En fin de compte, il a écrit qu’il adorerait visiter à nouveau le poste de police, si on lui en donnait la chance.

Dans la section des commentaires de l’article, il y a une émeute de rire alors que les utilisateurs de Twitter sont laissés à l’écart. Un utilisateur a écrit que même il souhaitait écrire une critique aussi positive sur Google. «Le problème des menottes doit être résolu immédiatement. L’officier responsable, s’il vous plaît, faites en sorte que le crime soit convivial », a écrit un autre.

«L’évaluateur devrait être récompensé par une deuxième chance…», a déclaré l’un des utilisateurs. Dans les commentaires, les gens demandent si le poste de police dispose également d’une connexion wifi ou s’ils peuvent évaluer leur nourriture mais en tant qu’invité. Certains font également des commentaires pour en faire un endroit «convivial pour les criminels» et fournir aux détenus des hamburgers ou de la pizza et partager la critique sur les sites Web touristiques.

Voir la section des commentaires hilarants ici-

Mera bhi man kar raha hai, ek examen principal bhi likh aau google pr – Geetanjali (@Geet_phys) 12 décembre 2020

«Oh non, j’espère que cela ne deviendra pas une tendance et que je commencerai à demander des évaluations comme Uber et zomato», a écrit un autre utilisateur.

«3,4 étoiles… wow… ses gens vraiment gentils donnent une note au poste de police, cela signifie meradeshbadalrahahai mais je ne veux pas visiter», a écrit un utilisateur en ligne.

Mais tout le monde n’a pas semblé impressionné par la publication, car un utilisateur de Twitter s’est plaint de l’absence d’enquête. «Dans le même poste de police, j’ai enregistré mon dossier de cybercriminalité. Cela fait six mois et personne ne montre d’intérêt, le suspect est toujours actif et ils commettent des fraudes et nos flics sont occupés sur les réseaux sociaux à recevoir des critiques de visites de prison », lit-on dans la plainte.