Ce designer vient de réécrire les règles de conception d’un petit espace

Il existe quelques règles éprouvées en matière de décoration intérieure que tous les experts ont tendance à respecter. Du placement idéal des meubles aux astuces d’éclairage et aux astuces de peinture qui donnent l’impression que certains espaces sont plus grands (ou plus petits), ces « règles » sont une tradition des architectes d’intérieur.

Ainsi, lorsque nous avons repéré le designer Drew Michael Scott de Lone Fox, qui avait complètement rejeté les règles lors de la refonte de la pièce confortable de sa maison personnelle, nous avons été assez intrigués.

Brisant toutes les idées de petites pièces que nous pensions connaître et aimer, Drew a trempé son espace confortable dans une teinte sombre et cocooning et y a ajouté de nombreux meubles. Ici, nous passons en revue les 3 règles de conception des petits espaces qu’il nous a fait repenser après avoir vu cette refonte éclectique et invitante.

Auparavant un bureau à domicile discret qui n’était tout simplement pas assez utilisé, le créateur Drew – qui est surtout connu pour son style chaleureux et transitionnel et ses vidéos créatives de bricolage – a admis sa défaite et s’est donné pour mission de redécorer cet espace inutilisé. Et le résultat est plutôt inattendu.

« La première itération de cette pièce était mon bureau, dans lequel, honnêtement, je ne me suis assis que cinq fois au cours de l’année dernière (je travaille presque toujours à ma table à manger) », explique Drew. «J’ai continué à réfléchir à ce que je voulais que cette pièce soit, mais j’ai opté pour davantage un espace salon/conversation.»

Ci-dessous, nous discutons avec Drew de l’inspiration derrière le confort et des 3 règles de design d’intérieur pour petits espaces qu’il nous fait remettre en question.

3 règles de conception de petits espaces que nous repensons maintenant

1. Les couleurs sombres doivent être évitées

(Crédit image : Drew Michael Scott)

Une question que l’on pose souvent aux architectes d’intérieur est de savoir quelles couleurs font paraître une petite pièce plus grande – et la réponse la plus courante est que les teintes claires et lumineuses fonctionnent le mieux pour rendre la pièce plus aérée.

À l’opposé, le Maison du renard solitaire le fondateur a choisi d’imprégner son espace de Vogue Vert par Sherwin Williams dans une finition mate, qu’il considère comme sa couleur préférée dans la vidéo. Au lieu de faire entrer les murs, il s’appuie sur l’échelle de l’espace pour créer une ambiance cosy et cocooning.

« Comme l’espace était très bien éclairé et relié à une pièce aux tons neutres, je savais que je voulais opter pour une couleur de mur audacieuse », explique Drew. «J’avais également déjà peint cette pièce dans un vert moyen et j’avais toujours eu l’impression qu’elle était juste un peu plate, donc aller un peu plus sombre et plus audacieux était exactement ce que je recherchais.»

2. Les meubles plus grands ne fonctionneront pas

(Crédit image : Drew Michael Scott)

Pour tirer le meilleur parti d’une petite pièce, les experts recommandent généralement de ne pas encombrer l’espace avec des meubles et des décorations volumineux et surdimensionnés.

Drew, cependant, a rempli son petit salon d’un grand canapé, de deux fauteuils tendance avec de nombreux tabourets et de tables d’appoint. Comme il le prouve parfaitement, lorsqu’ils sont exécutés correctement, les grandes pièces peuvent donner l’impression que l’espace est plus spacieux. Alors augmentez !

Même si cela semble faux, en réalité, de nombreux petits meubles de la taille d’une maison de poupée peuvent encombrer une pièce, alors essayez de maximiser chaque centimètre carré de votre espace avec les plus grandes pièces que vous pouvez trouver pour s’adapter à cette pièce.

« Je savais que je voulais utiliser ce canapé vintage en cuir marron parce qu’il avait la taille parfaite pour la pièce et j’ai adoré l’aspect de la couleur du cuir sur le vert », poursuit Drew. « J’ai embelli la pièce avec quelques pièces vintage que je conserve depuis un moment maintenant, y compris la lampe en verre allemande qui se trouvait dans mon bagage à main lors de mon voyage Round Top l’année dernière. »

3. Les plafonds sombres aspireront toute la lumière

(Crédit image : Drew Michael Scott)

L’idée de peindre de manière colorée tous les murs et le plafond pour donner l’impression qu’une pièce est plus grande et plus aérée – elle brouille la ligne de rencontre des murs et du plafond, de sorte que les murs semblent continus, créant l’illusion d’un peu plus d’espace.

Dans un effet similaire, les lambris de plafond en bois sombre du confort de Drew évitent les lignes dures qu’apporte un plafond blanc traditionnel. Dans une autre vidéo tutorielle partagée sur son Instagram, Drew a expliqué comment il avait d’abord peint le plafond en brun foncé pour tester ce qu’il ressentait avec une teinte profonde sur le dessus avant d’ajouter du bois avec une teinture sombre pour correspondre aux poutres en noyer originales des années 1920.

« J’ai récemment vu l’image d’un mur vert émeraude et l’ambiance « country club, vieil argent » résonnait dans ma tête », ajoute Drew. « Quelque chose dans un vert foncé classique me semblait juste. Je voulais que la pièce ressemble à une petite partie de la maison avec des couleurs et des textures riches. Les petits écussons de renard sur les fenêtres ont été rendus en 3D et imprimés sur mesure d’après mon logo et ont ajouté la touche personnalisée la plus précieuse à la pièce.

Achetez le look du renard solitaire

L’utilisation d’une teinte vert émeraude si profonde, associée à un plafond encore plus riche et à de nombreux meubles empilés dans cette petite pièce confortable de la maison de Drew, a vraiment touché une corde sensible chez l’équipe de H&G. Renonçant aux règles de conception fiables que nous avons tendance à suivre, nous aimons la façon dont Drew a déchiré le livre de règles et créé un espace qui ne semble certainement pas petit mais plutôt confortable, somptueux et vraiment, vraiment cool.