Ce démêlant à 14 $ est idéal pour tous les types de cheveux – Hollywood Life

Crédit d’image : fotoduets/Adobe

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Suite Soin des cheveux

La gestion des cheveux grossiers ou colorés nécessite du travail. Si vous avez déjà teint ou décoloré vos cheveux, vous avez probablement subi les conséquences sèches et cassantes. Sans les bons produits, cela peut être incroyablement frustrant. Certains jours, il est simplement plus simple de relever ses cheveux en queue de cheval ou en chignon pour éviter de les coiffer.

Pour seulement 14 $, ce démêlant pour cheveux Paul Mitchell adoucira et hydratera vos cheveux colorés, de sorte que vous n’aurez jamais à quitter la maison sans des mèches douces et sans enchevêtrement.

Paul Mitchell The Detangler, revitalisant original : 14,50 $

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Achetez-le sur Amazon

Paul Mitchell est une marque leader et de confiance dans l’industrie des soins capillaires, connue pour ses résultats étonnants. Ce démêlant liquide pour cheveux à 14 $ est exempt de gluten et de parabènes, vous n’avez donc pas à risquer d’endommager davantage vos cheveux. La formule liquide super riche et crémeuse est douce au toucher et procurera à vos cheveux la même sensation. Pour l’utiliser, faites simplement mousser le produit dans vos mains, appliquez-le sur cheveux mouillés ou humides et coiffez comme vous le souhaitez. Vous aurez l’air et vous vous sentirez bien en un rien de temps.

Lien connexe Lié: Les 11 meilleures teintures pour cheveux brun clair

Cette crème démêlante facile à appliquer est sans danger pour les cheveux épais et colorés. Avec ce produit de conditionnement rapide, vous serez sur la bonne voie pour une coiffure plus facile et plus saine. Ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Lisez ce que ce critique Amazon 5 étoiles vérifié pense de son achat :

“Je dois dire que j’ai été très impressionné par ce démêlant/revitalisant. C’est tellement hydratant, mais pas de sensation lourde ou cireuse. Il sent très propre et facilite vraiment le passage de vos doigts dans vos cheveux mouillés.

Pour seulement 14 $, vous pouvez rendre vos cheveux plus soyeux et plus doux que jamais. Cette crème démêlante Paul Mitchell est disponible sur Amazon. Dépêchez-vous et obtenez le vôtre avant la fin de cette offre !