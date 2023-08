Ce démarreur de saut portable à 90 $ est un incontournable pour la trousse d’urgence de votre voiture

Que vous traversiez la ville ou le pays, vous ne devriez pas quitter la maison sans un démarreur portable dans la trousse d’urgence de votre voiture. Cela pourrait finir par être une bouée de sauvetage, et en ce moment, vous pouvez en attraper un à un prix avantageux. Ce Démarreur Avapow A68 peut gérer même les plus gros moteurs, et Walmart le vend actuellement pour seulement 90 $, ce qui vous fait économiser 210 $ par rapport à son prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Avec un courant de pointe de 6 000 ampères, ce démarreur portable Avapow peut gérer à peu près n’importe quel véhicule sur la route. Il a assez de puissance pour démarrer n’importe quel moteur à essence, ainsi que les moteurs diesel jusqu’à 12 litres, ce qui le rend idéal pour les voitures, les camions et les motos, ainsi que les bateaux, les VTT et plus encore. Il est incroyablement facile à utiliser et la pince de démarrage intelligente dispose de huit systèmes de protection différents pour ne pas endommager le démarreur ou votre batterie. Ce démarreur portable dispose également d’une lampe de poche LED intégrée pour vous aider à voir ce que vous faites, ainsi que de deux ports USB pour que vous puissiez également l’utiliser pour charger votre téléphone ou d’autres petits appareils.