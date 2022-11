Ce décrocheur possède maintenant quatre maisons ; Connaissez son secret ici

On dit souvent que l’éducation est nécessaire pour bien gagner sa vie. Cependant, cela ne signifie pas qu’on ne peut pas mener une bonne vie, privé d’argent, autrement. Les gens trouvent souvent d’autres moyens de gagner de l’argent qui sont plus innovants que les emplois conventionnels et finissent par avoir des modes de vie qu’ils n’auraient peut-être pas eus même après avoir terminé leurs études. Dans un cas similaire, une femme, qui a abandonné l’école à l’âge de 16 ans, a donné à ses enfants un style de vie formidable, avec quatre maisons. Elle a non seulement transformé sa vie, mais a également la capacité d’employer d’autres personnes et de changer leur vie pour de bon.

Selon un rapport du Mirror, Rachel Ollington a obtenu sa première propriété à l’âge de 18 ans. La maman de trois enfants est aujourd’hui fière propriétaire de quatre belles propriétés et a partagé des idées importantes sur la façon dont n’importe qui peut faire de même. Rachel a tout fait pour acheter sa première propriété même lorsque les taux hypothécaires atteignaient 7 %.

Elle a partagé: «Lorsque j’achetais ma première maison, les taux hypothécaires étaient plus élevés qu’ils ne le sont maintenant. L’argent était toujours serré pour moi quand je grandissais; tout argent supplémentaire après avoir payé les factures a été économisé pour Noël ou les anniversaires. Donc, je sais ce que ça fait.

Rachel et sa famille vivent actuellement dans sa troisième propriété, qui est une maison de quatre chambres qui coûte environ 475 000 £, située à Wickford, Essex. Elle avait acheté la maison pour 183 000 £ en 2005. Rachel a cofondé une agence immobilière de vente, appelée Vesta Essex, qui lui a permis d’avoir autant de richesse qu’elle en a actuellement. Elle compte même plus de 11 000 followers sur Instagram et aide les jeunes à réussir comme elle l’a fait.

