Ce décor de film “Le Seigneur des Anneaux” Hobbit Hole est sur Airbnb. Comment réserver un séjour

Il existe de nombreuses annonces sur AirBnb prétendant vous permettre de rester dans un trou de Hobbit, mais à partir du 13 décembre, vous pourrez réservez un séjour dans la vraie affaire. L’un des trous de Hobbit dans le plateau de tournage néo-zélandais des films Le Seigneur des Anneaux sera disponible pour réserver un séjour, dans le cadre de la célébration du plateau Hobbiton de la sortie du 10e anniversaire de Le Hobbit : Un voyage inattendu. Tout ce que vous avez à faire est d’être prêt à cliquer sur le bouton au bon moment et d’être prêt à vous envoler pour la Nouvelle-Zélande.

Actuellement, plus de 20 logements à travers le monde offrent la possibilité de passer une nuit dans un trou de Hobbit inspiré des habitations uniques de Hobbit du Seigneur des Anneaux. Comme celui illustré ci-dessus, ils sont conçus pour donner l’apparence de ces maisons telles qu’elles sont décrites dans les films ou les livres et sont largement considérées comme la meilleure alternative pour les personnes qui ne peuvent pas justifier une semaine en Nouvelle-Zélande pour visiter le Hobbiton. mis uniquement pour rester dans un hôtel normal à proximité. Mais si vous pouviez réellement passer la nuit à Hobbiton et profiter de tous les décors environnants, cela pourrait rendre le voyage considérablement plus intéressant.

Hobbiton



Selon la liste AirBnb, vous ne séjournerez pas dans l’un des 44 trous de Hobbit que vous pourrez parcourir dans le cadre de la visite. Au lieu de cela, vous séjournerez au Millhouse, qui a été converti pour donner l’impression d’être un trou de Hobbit de deux chambres à l’intérieur. Vous aurez également accès aux coulisses de l’un des trous du Hobbit pour prendre des photos et des vidéos, ainsi que l’accès au pub The Green Dragon des films, qui sert en fait des boissons et de la nourriture inspirées des films. Naturellement, une visite du plateau est également incluse dans le forfait. Oh, et le séjour comprend le Wi-Fi et une télévision si vous êtes obligé de faire autre chose que de passer chaque instant éveillé à errer dans cet ensemble incroyable.

Entrer dans cette expérience ne va pas être facile. Vous aurez besoin de soyez prêt à réserver un séjour à 13 h HP le 13 décembre, et si vous y arrivez en premier, vous pourrez choisir parmi trois séjours différents de deux nuits en mars 2023. Le séjour ne coûte que 6 $ et le voyage n’est pas inclus si vous prenez une place. Si vous ne gagnez pas, je vous suggère de vérifier l’un des autres très bons trous de Hobbit assemblé par des fans au fil des ans et s’amuser d’une autre manière.